FRANCO TERLIZZI Video | battute e provocazioni con l' ex Pupa maggiorata Isola dei Famosi

'Ha detto che faccio schifo'. Isola - Craig Warwick rinnova le accuse a FRANCO TERLIZZI e rivela : 'Ho paura di lui' : ROMA - 'Io non cambio questo, ho chiesto scusa per ciò che Franco ha fatto prima, non per questo. Io non cambio versione. Franco ha detto che faccio schifo perché sono gay. Non ho motivo per dire ...

Craig Warwick a Domenica Live accusa di nuovo FRANCO Terlizzi : Domenica Live: Craig Warwick fa un passo indietro su Franco Terlizzi La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con una rivelazione choc di Craig Warwick su Franco Terlizzi. Il sensitivo che parla con gli angeli ha infatti affermato che ha ritrattato tutto ciò che ha detto in diretta all’Isola dei Famosi e ha di nuovo sottolineato ancora una volta che l’ex pugile sulle spiagge honduregne lo aveva attaccato dicendo che faceva ...

Isola dei Famosi - FRANCO TERLIZZI torna a criticare Barbato : “È limitato” : Franco Terlizzi contro Simone Barbato a L’Isola dei Famosi Qualche giorno fa Franco Terlizzi ha discusso molto animatamente con Simone Barbato, arrivando anche a scambiarsi reciproche accuse. E a distanza di giorni pare che i due non si siano affatto chiariti né abbiano l’intenzione di farlo. Difatti, come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate poco fa sul sito ufficiale, il personal trainer si è sfogato ...

FRANCO TERLIZZI ironizza su Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: simpatico botta e risposta tra Franco Terlizzi e Francesca Cipriani Negli ultimi giorni Franco Terlizzi è finito nella bufera per via della clamorosa confessione di Craig Warwick. Difatti quest’ultimo ha accusato il personal trainer di essere un omofobo per via di alcuni suoi atteggiamenti. Una confessione, che ovviamente ha creato infinite polemiche. Per questa ragione Lunedì scorso Alessia Marcuzzi ha dato la ...

FRANCO TERLIZZI : la moglie attacca ancora Craig a Pomeriggio 5 : Craig Warwick e Franco: il nuovo attacco della moglie di Terlizzi a Pomeriggio Cinque La seconda parte della puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stata dedicata interamente all’Isola dei Famosi e nel salotto della d’Urso si sono accomodati la moglie e il figlio di Franco Terlizzi, ancora molto arrabbiati con Craig Warwick. In seguito al dibattito avvenuto in diretta all’Isola tra i due uomini, Barbara d’Urso ha chiesto ...

CRAIG WARWICK - FRANCO TERLIZZI OMOFOBO?/ Il figlio Michael : "Finalmente siamo sereni" (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK e il confronto con FRANCO TERLIZZI a L'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo ha frainteso le parole del compagno, arrabbiato per una motivazione molto chiara.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Simone Barbato preso di mira da FRANCO TERLIZZI e Amaurys Perez : Franco Terlizzi e Amaurys Perez contro Simone Barbato All’Isola dei famosi Simone Barbato si è scontrato con Franco Terlizzi e Amaurys Perez. La tensione tra i naufraghi è alle stelle e in questi giorni non si fa altro che litigare. Sono diversi i concorrenti del reality a non apprezzare alcuni comportamenti del mino. Mentre stavano raccogliendo la legna, Simone non ha per nulla apprezzato il tono usato dal personal trainer dei vip e gli ha ...

Mara Venier - caso Craig Warwick e FRANCO Terlizzi/ "L'omofobia è una cosa molto seria" : Mara Venier contro l'omofobia: "Vorrei vivere in un paese dove non si parli più di gay ed etero, ma di persone". La donna interviene a L'Isola dei Famosi nel dibattito Warwick-Terlizzi.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - le accuse di omofobia a FRANCO Terlizzi. Ma finisce tutto a tarallucci e vino : L’Isola dei Famosi scappa da Montalbano nella serata del lunedì, ma non dal già visto. Anche la settima puntata de L’Isola dei Famosi non verrà ricordata fra le migliori della storia del reality show: senza mordente e senza fatti clamorosi da raccontare. In assenza di dinamiche honduregne, si continua ad attingere da quello che succede in Italia. Così lo studio di Cologno Monzese si trasforma di nuovo in un tribunale per il confronto ...

Vladimir Luxuria difende FRANCO TERLIZZI a Mattino Cinque : Franco Terlizzi difeso da Vladimir Luxuria a Mattino 5 Federica Panicucci è tornata a parlare dell’Isola dei Famosi a Mattino 5. Dopo la settima diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, il caso relativo a Franco Terlizzi e Craig Warwick è stato al centro dell’appuntamento con il rotocalco mattutino di Canale5. Vladimir Luxuria, ospite di Federica Panicucci oggi, ha ammesso di credere alla buona fede di Terlizzi, ...

Isola dei Famosi 2018 - nomination/ Paola Di Benedetto "corre" da Monte - la polemica FRANCO Terlizzi-Craig : La settima puntata dell'Isola dei Famosi riammette in gara Nadia Rinaldi e Elena Moriali. Eliminata al televoto Paola di Benedetto. Diversi attimi trash durante la serata.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria "stanno insieme"/ L'annuncio di Mara Venier a FRANCO (Isola dei Famosi) : "Michael Terlizzi si è fidanzato con Vladimir Luxuria": Mara Venier lancia L'annuncio, ironico, in diretta all'Isola dei Famosi e lo svela a Franco Terlizzi. Lui: "Basta che sia felice"(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:50:00 GMT)