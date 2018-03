Franca Leosini e Storie maledette Le sue frasi cult fanno impazzire i

STORIE MALEDETTE - DI Franca LEOSINI/ Anticipazioni - Sabrina Misseri e Cosima Serrano : "10mila pagine studiate" : STORIE MALEDETTE torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su Raitre: Franceca LEOSINI intervista in esclusiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Storie Maledette - di Franca Leosini/ Anticipazioni “Sabrina Misseri e Cosima Serrano? Dopo non ho dormito" : Storie Maledette torna in onda oggi, domenica 11 marzo, in prima serata su Raitre: Franceca Leosini intervista in esclusiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Torna "Storie Maledette" - Franca Leosini riparte dal delitto di Avetrana : "Storie Maledette", il programma ideato, scritto e condotto da Franca Leosini, Torna col botto e si prende la prima serata. La sedicesima edizione - in totale tre prime serate straordinarie - si apre...

Franca Leosini : "Vi racconto l'inferno di Avetrana. Ho incontrato Sabrina e Cosima - la notte non ho chiuso occhio" : "Dopo aver conosciuto la Misseri e la Serrano non ho chiuso occhio. La verità è che il callo non lo fai mai". Frana Leosini torna in tv con il suo Storie Maledette e riparte dal delitto di Avetrana. La conduttrice a incontrato in carcere Sabrina e Cosima, condannate all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Scazzi. In diverse interviste, Leosini ha raccontato come si è preparata a quell'appuntamento, uno studio lungo e attento, ...

Storie maledette in prima serata - Franca Leosini torna con il delitto di Avetrana e intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano : I suoi fan, i leosiners, sono in fibrillazione da giorni. Franca Leosini, torna in prima serata su Rai 3 con Storie maledette, con il programma ideato, scritto e condotto da lei. La puntanta, incentrata sul delitto di Avetrana, andrà in onda da domenica 11 marzo alle 21:20 su Rai3, con la regia di Fabio Vannini. La sedicesima edizione – in totale tre prime serate straordinarie – si apre con una esclusiva: le interviste a Sabrina ...

Franca Leosini annuncia un nuovo progetto dopo Storie Maledette : Storie Maledette, Franca Leosini anticipa: “nuovo programma? Lo farò” Domenica 11 marzo tornerà sul piccolo schermo un programma che va in onda dal 1994: Storie Maledette. Franca Leosini racconterà con il suo stile inconfondibile la tragica storia dell’omicidio della piccola Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana nel lontano 2010 con le interviste a Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Da due anni a questa parte Franca Leosini è ...

Franca LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk : torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018) : FRANCA LEOSINI, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Franca Leosini - Storie Maledette : dal caso Scazzi alla violenza sulle donne - 'detesto il termine femminicidio' VIDEO : Però, parlando del delicato tema che purtroppo riempie le pagine di cronaca, la giornalista commenta: 'Se c'è un termine che detesto è femminicidio perché dico che la donna è anzitutto è persona, ...

Franca Leosini a DM : «Ho studiato 10 mila pagine di processo per intervistare Sabrina e Cosima Misseri. Detesto la parola ‘femminicidio’» : Franca Leosini “Era un puntino tenue sulla mappa di Puglia, Avetrana. Fino a quando, alla fine di agosto del 2010, una ragazzina che ha i capelli biondi come spighe di grano, improvvisamente, scompare“. Con queste parole Franca Leosini inizia il suo racconto del caso Scazzi, la triste vicenda di cronaca nera che ha toccato l’Italia intera. Le interviste a Sabrina e Cosima Misseri terranno banco nel nuovo ciclo di Storie ...

Franca LEOSINI/ "Al supermercato so quando entro ma non quando esco - faccio selfie tutto il giorno" : FRANCA LEOSINI torna su Rai3 con una nuova stagione di Storie Maledette con un doppio appuntamento domenicale dedicato alle interviste di Sabrina Misseri e Cosima Serrano(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Franca Leosini svela tutti i segreti di Storie Maledette : Storie Maledette: Franca Leosini svela i segreti del programma Da domenica 11 marzo su Rai3 andrà in onda in prima serata la nuova edizione di Storie Maledette, il programma ideato e condotto da Franca Leosini, con un approfondimento sul caso Avetrana. Reduce da un’ospitata al Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, Franca Leosini si è raccontata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il periodico diretto da Aldo Vitali. La ...

Sanremo - Franca Leosini "intervista" Baglioni (ma il pubblico vuole solo fare il karaoke) : C'era tanta curiosità su quello che avrebbe fatto la giornalista di Storie Maledette all'Ariston e alla fine Franca...

Il mito Franca Leosini a Sanremo interroga Claudio Baglioni in stile Storie Maledette con Questo Piccolo Grande Amore (video) : "Faremo una cosa della quale mi vergogno e della quale lei è complice": così Claudio Baglioni aveva annunciato l'incursione di Franca Leosini a Sanremo 2018, sul palco della seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Di solito estremamente riservata e abituata a declinare gli inviti in programmi di intrattenimento, la giornalista napoletana conduttrice delle sue affascinanti Storie Maledette su Rai3 ha accettato l'invito di Baglioni a portare un ...

Sanremo 2018 : Franca Leosini - che «il cervello non lo prostituisce» : Averla è quel che si chiama «un bel colpo». In una rarissima – seppur breve – canzone intervista a Sanremo su “Questo piccolo grande amore”, ancora di più. Sulla vita privata di Franca Leosini, signora del Festival che arriva sul palco dell’Ariston dopo Ornella Vanoni e Paddy Jones, la «nonna che balla» con Lo Stato Sociale, si sa il poco che lei, 83 anni, ha voluto. LEGGI ANCHESanremo 2018, la seconda serata: il ...