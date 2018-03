Forte tromba d' aria in Campania | danni ingenti e un ferito

ilmattino

: Scopri le novità Tromba d’aria a Caserta, volano anche le roulotte - IlSudOnLine Una tromba d’aria ha investito i c… - IlSudOnLine : Scopri le novità Tromba d’aria a Caserta, volano anche le roulotte - IlSudOnLine Una tromba d’aria ha investito i c… - Mery_Meta94 : @_IronHannigram_ Ero uscita. Ero a piedi, pioveva a dirotto. Il tempo di rientrare a casa, e una forte tromba d'ar… - craziemile : C'è stata una tromba d'aria così forte che a parte far letteralmente cadere insegne di supermercati, si è portata v… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Unad'ha investito i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta, con danni e super lavoro per i vigili del fuoco. La pioggia e il ventosi sono abbattuti in particolare su San...