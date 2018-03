Formula 1 2018 | Ferrari | le prime novità Analisi tecnica

Formula Uno 2018 - calendario e orari diretta tv (Sky - TV8 e Rai) di tutti i GP : Cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…)...

Formula 1 2018 in tv : calendario gare in chiaro su TV8 Video : Si avvicina l'inizio del campionato di #Formula 1 2018, mai come quest'anno competitivo. A re il calendario delle gare che saranno trasmesse in chiaro su TV8. I primi risultati dei test di Barcellona [Video] hanno avuto per protagonista assoluta la #Mercedes, anche quest'anno la monoposto da battere. Disarmante la facilita' con cui i piloti delle Frecce d'argento sono riusciti a ottenere i tempi cronometrati. Un dato su tutti: la #Ferrari di ...

Formula 1 2018 - il mondiale si corre anche sull'olio…motore! : Da metà della scorsa stagione abbiamo sentito parlare molto di olio utilizzato dai motoristi per aumentare le prestazioni dei propri motori endotermici. Limiti di consumo A partire dal GP di Monza, la ...

Formula 1 - TEST BARCELLONA 2018/ Diretta Montmelò - tempi : Raikkonen vola - ma Ferrari non ha ancora colmato gap : Diretta TEST FORMULA 1 BARCELLONA: info streaming video e tv, classifica dei tempi della 8^ e ultima giornata di prove a Montmelò. ancora Ferrari Show in pista oggi?

I test di Formula 1 2018 da Barcellona : quarta giornata in diretta live. Tempi : Tempi, cronaca, foto e video della giornata per farvi sentire ancora una volta accanto ai protagonisti della Formula 1. Alle 20 da non perdere l'approfondimento di Sky Sport F1 HD , canale 2017, con ...

