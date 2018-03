Follia Paok-Aek | presidente entra in campo con la pistola dopo un gol annullato

calcioweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Episodio shock in Grecia durante la gara traed Aek. A pochi minuti dal termine viene annullata una rete ai padroni di casa, reazione incredibile da parte deldei padroni di casa che ha invaso ilarmato die ha intimato i suoi calciatori di lasciare il. Come racconto i media greci anche una clamorosa minaccia nei confronti del direttore di gara: “la tua carriera finisce qua”. Ilè stato scortato poi fuori daldalle forze dell’ordine, i calciatori sono stati costretti a rimanere chiusi all’interno dello spogliatoio. Un episodio shock e che non ha nulla a che vedere con il calcio.’s owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team’s last minute goal was disallowedpic.twitter.com/ZZLhRFvv8L — gza gee (@AFC_Gilles_) 11 marzo 2018 L'articolo-Aek,...