Foglie con punte secche

Il video del duetto di Luca Barbarossa con Anna Foglietta a Sanremo 2018 per Passame er sale il 9 febbraio : Luca Barbarossa con Anna Foglietta a Sanremo 2018 per un duetto sulle note di Passame er sale, il brano in dialetto romano che Barbarossa presenta al 68° Festival nella categoria dei Campioni. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha sospeso la serata della cover per sostituirla con quella dei duetti. Ogni artista scelto tra i Campioni presenta venerdì 9 febbraio il proprio brano inedito in duetto con uno o più ospiti, italiani o ...

Paolo Sopranzetti / Chi è il marito di Anna Foglietta? Tre figli in tre anni dopo l'incontro su Facebook : Paolo Sopranzetti e Anna Foglietta sono sposati già da molti anni e dal loro amore sono nati tre figli: Lorenzo, Nora e Giulio. Il loro primo incontro è avvenuto su Facebook, ma...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:47:00 GMT)

“Ecco cosa c’era scritto su quei biglietti”. Tutti in piedi per Lo Stato Sociale. La band ha incuriosito il pubblico per quei Fogliettini attaccati al petto. E la band conquista la simpatia del pubblico anche con questo gesto inaspettato : Terza puntata ricca di soprese sul palco del Festival di Sanremo che sembra sempre più cosa a tre tra il duo Meta – Moro, Max Gazzè e lo Stato Social che ieri sera ha forse regalato il momento più toccante. Il gruppo infatti è andato in scena con appuntati sulle maglie o sulle giacche i nomi dei cinque operati licenziati dalla Fiat. I nomi di Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore hanno ...

PERFETTI SCONOSCIUTI/ Oggi su Canale 5 : info streaming del film con Anna Foglietta (15 gennaio 2018) : PERFETTI SCONOSCIUTI, il film in onda su Canale 5 Oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Edoardo Leo, alla regia Paolo Genovese. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:11:00 GMT)

Enzo Grananiello/ “Ornella Vanoni? Cantare con lei è stato come la quercia e le Foglie” (Domenica In) : Enzo Grananiello sarà uno degli ospiti della prossima puntata del programma di Rai uno Domenica In, la trasmissione condotta da Cristina e Benedetta Parodi dove parlerà della sua carriera. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:34:00 GMT)

Ricetta di Cucina " "MilleFoglie di mela Ambrosia con nasello e cicoria" : ... come "Il Bugiardino di Fata Zucchina"- si rivolge per antonomasia al settore primario, come snodo centrale di una "nuova economia". C'è dunque l'Agricoltura con l'iniziale maiuscola al centro del ...

