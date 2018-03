Florenzi | la Juventus come regalo di compleanno?

Juventus - obiettivi Florenzi e Darmian : addio a Lichtsteiner e Asamoah : Juventus, obiettivi Florenzi e Darmian: addio a Lichtsteiner e Asamoah Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, obiettivi Florenzi E Darmian- La Juventus pensa al futuro e al nuovo look per quel che riguarda le corsie esterne di difesa. Come più volte sottolineato nei giorni scorsi, Lichtsteiner ed Asamoah potrebbero lasciare i bianconeri a fine stagione. ...

Pruzzo : 'Dopo ieri non credo che la Juventus voglia ancora Florenzi' : ROMA - ' Florenzi ? Dopo quello che ha fatto ieri non so se la Juventus lo vorrebbe ancora' . Così l'ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, commenta la sconfitta in Ucraina della squadra di Di ...

Calciomercato : Juventus-Florenzi - un altro Pjanic? : 1 di 3 Successiva TORINO - Sui piatti della bilancia del mercato 'ballano' due opzioni: rinnovo del contratto da un lato; partenza dall'altro. E non è detto che il primo escluda la seconda, a ...

Calciomercato : Juventus - oltre Florenzi c'è Darmian : TORINO Sempre in ambito di giocatori da... Ital-Juve - che piacciono per le loro qualità ma anche per una italianità in grado di consolidare e dare continuità allo zoccolo duro che nei piani dei ...

Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma - Marotta studia il colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)