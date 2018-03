Flick Launcher si aggiorna e porta nuovo widget | selezione rapida delle icone e altro

Ottimo launcher alternativo per Android : Download APK Flick Launcher : Cambiare grafica ad Android con questo Ottimo Launcher alternativo. Prova e scarica Flick Launcher che ha tante personalizzazioni interessanti. Download ultima versione Flick Launcher Download APK Flick Launcher ultima versione Su Android è possibile stravolgere l’intera grafica semplicemente installando un Launcher alternativo. Se i vari Nova Launcher, ADW o APEX Flick si sono ormai ben consolidati […]

Flick Launcher non si ferma e si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 312 : Flick Launcher si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 312 portando come sempre un ricco changelog: andiamo a scoprire le nuove funzioni, i miglioramenti e i bugfix portati dall'update, con tanto di video esplicativo. Arriva inoltre un nuovo metodo di controllo per la versione PRO. L'articolo Flick Launcher non si ferma e si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 312 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Flick Launcher si aggiorna con Color Flick e molto altro : Flick Launcher si aggiorna alla versione 0.3.0 Beta 311 portando il consueto numero di novità, bugfix e miglioramenti vari: tra le funzioni aggiunte troviamo Color Flick, per Colorare il Launcher in modo semplice e rapido, nuove gesture e nuove opzioni. Scopriamo il changelog completo. L'articolo Flick Launcher si aggiorna con Color Flick e molto altro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.