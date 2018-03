Final Fantasy XV | la versione pirata del gioco gira meglio di quella Steam

Square Enix continua i lavori sul suo Final Fantasy VII Remake e assume nuovi sviluppatori : Mentre le ultime notizie sull'atteso Final Fantasy VII Remake ci parlavano di un Cloud che sarà "ancora più simile all'originale", ecco spuntare novità che riguardano il team al lavoro sul gioco.Infatti, come riporta Kotaku, Square Enix sta puntando forte sul suo Final Fantasy VII Remake e ha in programma di ingrandire lo studio impegnato nel titolo. La compagnia vuole assumere altri sviluppatori da impiegare in ruoli chiave e, tra i requisiti, ...

Il team di Final Fantasy VII Remake ci aggiorna sullo sviluppo : Sul sito ufficiale di Final Fantasy VII Remake, nuova esclusiva PS4 attualmente in sviluppo presso Square Enix sotto la direzione di Tetsuya Nomura, ci ha fornito dettagli sullo sviluppo del gioco, aggiornando un annuncio di lavoro per implementare il team attualmente al lavoro. La sezione sul sito di Final Fantasy VII Remake, dedicata all'annuncio di lavoro che svela qualche dettaglio sullo sviluppo del gioco, presenta la seguente nota ...

Le mod di Final Fantasy XV Windows Edition : tempi di caricamento migliorati e molto altro : Final Fantasy XV Windows Edition è stato accolto in maniera tutto sommato positiva dai giocatori PC e dopo il suo lancio avvenuto questa settimana non sono stati segnalati grossi problemi o bug nell'esperienza generale di gioco, sebbene una parte dei giocatori si trovi di fronte ad alcuni cali di frame rate e rallentamenti vari.Il sospetto iniziale era che Denuvo, il famoso DRM, fosse in larga parte responsabile ma non è stato dello stesso ...

Square Enix svelerà nuove informazioni sulla collaborazione tra Final Fantasy XV e Tekken 7 la prossima settimana : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Square Enix ospiterà la trasmissione "Final Fantasy XV Active Time Report Tekken 7 Collaboration Special" il prossimo 14 marzo, tutti coloro che vorranno seguire la diretta potranno farlo su YouTube e Niconico.La trasmissione, che commemorerà la recentissima uscita di Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, vedrà protagonista il produttore principale della serie ...

Alle 17 : 30 non perdete la diretta con Final Fantasy XV : Windows Edition : Square Enix ne ha parlato come di una versione appartenente in pratica a una vera e propria nuova generazione e le prime impressioni degli utenti che lo hanno acquistato sembrano molto positive. Stiamo parlando di Final Fantasy XV: Windows Edition.L'atteso ultimo capitolo dello storico franchise è disponibile su Steam e ovviamente non possiamo perdere l'occasione per mostrarvelo in diretta all'interno di una live di Eurogamer.it.Appuntamento ...

Final Fantasy XV Royal Edition e Windows Edition finalmente disponibili - tutte le novità delle edizioni : Square Enix ha pubblicato, Finalmente, la Windows Edition di Final Fantasy XV su Steam, Origin e Windows 10, e Final Fantasy XV Royal Edition su Xbox One e PlayStation 4. Entrambe le edizioni sono piene di novità e contenuti inediti, che si aggiungono al gioco di base e includono anche tutti i contenuti del Season Pass rilasciati sin dal giorno del lancio (in quel di novembre 2016), una nuova zona Finale, nuove aree da esplorare e altro ...

Immagini aggiornamento Final Fantasy XV in vista del Royal Pack : Oggi, martedì 6 marzo, sono disponibili Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, edizioni per PS4, Xbox One e PC che includono la versione completa e aggiornata del gioco di Hajime Tabata. Insieme a questi due nuovi formati del titolo Square Enix, il team di sviluppo ha rilasciato un aggiornamento che vi abbiamo già segnalato: adesso, tuttavia, sono disponibili anche le Immagini dell'update. La patch di Final Fantasy ...

Disponibile attesissimo aggiornamento di Final Fantasy XV al 5 marzo : cosa c’è di nuovo : Final Fantasy XV ha grandi novità per i suoi fan. L’ultimo aggiornamento Disponibile: introduce infatti Quest e una nuova scena contenuta nel capitolo 5. Mentre gli appassionati della saga aspettano il rilascio delle Royal e della Windows Edition del gioco, previsto per il 6 marzo, Square-Enix oggi ha rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV per introdurre nuovi contenuti di gioco per il JRPG. L'aggiornamento in pratica è una ...

Lara Croft arriva su Final Fantasy Brave Exivius : Per celebrare l'uscita dell'attesissimo film di Tomb Raider (nei cinema dal 16 marzo), Square Enix porta la celebre esploratrice nel gioco di ruolo Final Fantasy Brave Exivius per un periodo limitato a partire dal 9 marzo.Il trailer che presenta questa fantastica collaborazione è visualizzabile di seguito:Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l'eroina del videogioco d'azione e d'avventura Lara Croft and the Temple of Osiris ...

Final Fantasy VII Remake : Cloud sarà "ancora più simile all'originale" : Come ci fa sapere Gamingbolt, i fan di Final Fantasy VII possono dormire sonni tranquilli. Si sapeva già da qualche settimana che il look Finale di Cloud avrebbe avuto delle modifiche, cosa che avrebbe potuto far storcere il naso ai fan più incalliti della saga, e che Nomura, il designer originale, aveva dato il suo benestare a tali cambiamenti.A quanto pare però il protagonista dello storico Jrpg sarà decisamente fedele al suo look iniziale. ...

Final Fantasy BRAVE EXVIUS : Arriva Lara Croft : Per celebrare l’uscita dell’attesissimo film di TOMB RAIDER (nei cinema dal 16 marzo), Square Enix porta la celebre esploratrice nel gioco di ruolo FINAL FANTASY® BRAVE EXVIUS® per un periodo limitato a partire dal 9 marzo Lara Croft Arriva in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l’eroina del videogioco d’azione e ...