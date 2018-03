Fiera Milano | ricavi in crescita e ritorno all' utile | 1 | 7 milioni

Fiera Milano torna in utile nel 2017 : Fiera Milano torna in nero nel 2017 . La società ha infatti riportato un utile netto di 1,7 milioni di euro, a fronte della perdita di 22,9 milioni messa a bilancio nell'esercizio 2016. Ebit e Ebitda ...

A Milano è «Tempo di Libri» : gli appuntamenti in Fiera : Tombola letteraria, oroscopo in diretta e playlist d’autore: per la seconda edizione di Tempo di Libri (dall’8 al 12 marzo) a fieraMilanocity le lancette si fermano e catturano la magia delle parole in 650 appuntamenti con 900 ospiti, dal maestro del giallo John Grisham al biografo di Primo Levi Ian Thomson. Ogni giorno è un sentiero tematico: Donne, Ribellione, Milano, Libri e immagine e Mondo digitale. Si viaggia in America con Joe ...