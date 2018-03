Fi : Milazzo - pronto a confronto ma richiesta 'teste' non è soluzione : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Non ho fatto assolutamente orecchie da mercante. Da parte mia c'è la piena disponibilità a confrontarsi con colleghi di valore, di cui rispetto la protesta, per superare la situazione attuale. Anzi, durante l'ultima riunione di gruppo, che io stesso ho convocato nelle

Fi : Milazzo - pronto a confronto ma richiesta ‘teste’ non è soluzione : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – “Non ho fatto assolutamente orecchie da mercante. Da parte mia c’è la piena disponibilità a confrontarsi con colleghi di valore, di cui rispetto la protesta, per superare la situazione attuale. Anzi, durante l’ultima riunione di gruppo, che io stesso ho convocato nelle scorse settimane, mi sono confrontato costruttivamente con Calderone, Cannata, Mancuso. Penso, però, che chiedere la testa ...

Fi : Milazzo - pronto a confronto ma richiesta ‘teste’ non è soluzione (2) : (AdnKronos) – “Io non ho accusato nessuno – dice adesso Milazzo -, ho solo fatto presente uno dei motivi del malessere di colleghi che stimo. Tra loro c’è chi ha avuto una grande affermazione a Siracusa e Messina alle scorse elezioni regionali, ma si è trovato ‘superato’ nella scelta dei nomi per gli assessori da chi aveva ottenuto risultati inferiori. Le Politiche potevano essere un momento per un ulteriore ...