Famiglie | il bilancio di Bankitalia | “Scende la ricchezza media e sono sempre più i

(Di lunedì 12 marzo 2018) Mai così poveri negli ultimi 27 anni: quasi un italiano su quattro guadagna meno di 830 euro al mese. Ed è per questo a rischio di emarginazione in un Paese in cui crescono le disuguaglianze. E’ questo lo scenario che emerge dall’indagine disui bilanci 2016 di oltre 7milaitaliane. A completare il quadro c’è poi l’identikit dei nuovi poveri: giovani, principalmente residenti al Sud, meno istruiti e nati all’estero. In compenso, rispetto a due anni fa, il reddito medio delletiene (+3,5%), ma resta ancora decisamente lontano (15%) dai livelli precrisi del 2006. Scende però lache, fra il 2014 e il 2016, ha perso il 5% proseguendo in scia al trend negativo imboccato nel 2010. La colpa è “dell’andamento delle attività reali che ha riflesso prevalentemente la riduzione del valore degli immobili”, come si legge ...