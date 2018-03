Facebook rappresenta la fine del sogno americano | l' attacco del cofondatore

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Hanno iniziato insieme, dalla stessa stanza del college di Harvard, nell'aprile del 2004, ma uno è oggi tra gli uomini più noti e ricchi del mondo, l'altro - sebbene abbia messo via il suo gruzzoletto - è sconosciuto ai più. Chris Hughes è uno dei fondatori di, insieme a Mark Zuckerberg e ad altri soci, come Eduardo Saverin, Andrew McCollum e Dustin Moskovitz. In un libro appena pubblicato, dal titolo "Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn", oltre a portare a galla alcuni episodi (come quando si accontentò - ingenuamente - del 2% della società), illustra - senza filtri - la sua idea sulla creatura: "è il simbolo delladel".La sua è la tipica storia di chi dal nulla fa fortuna: partito dal North Carolina, e con umili natali, Hughes è riuscito a frequentare Harvard e a ...