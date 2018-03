F1 Williams | Sirotkin non teme Kubica

Williams - F1/ La nuova FW41 - la monoposto per il mondiale 2018 per Stroll e Sirotkin : WILLIAMS , F1: la scuderia ha presentato ufficialmente la FW41 , la nuova monoposto con la quale i piloti Per Stroll e Sergej Sirotkin prenderanno parte al campionato mondiale .(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 03:05:00 GMT)

F1 Williams - per Sirotkin le "grid girls" non sono fondamentali : Il giovane pilota della Williams ha spiegato alla radio russa Sport FM, che non ritiene questa scelta così significativa. Anzi, se non avesse sentito la notizia, non avrebbe neppure notato l'assenza ...