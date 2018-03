F1 McLaren | Alonso | «È il momento di divertirsi in gara»

F1 - Boullier : «Alonso è felice della McLaren» : ROMA - Il direttore sportivo della McLaren, Eric Boullier, ha spiegato a Crash.net che Fernando Alonso è felice della squadra nonostante le difficoltà durante i test pre-campionato a Barcellona. ...

Formula1 - SkySpy : Alonso sponsor della McLaren! : Quando i microfoni sono spenti, nel paddock di Formula 1 i commenti sono spessi ficcanti. Parliamo di McLaren, squadra che ha iniziato il ciclo Renault presentando una monoposto nella storica ...

Formula 1 - test : Alonso subito fuoripista con la nuova McLaren : Non comincia nel miglire dei mod la tornata di test pre campioato della McLaren . Fernando Alonso , il primo a scendere in pista con la nuova MCL33 nel Day-1, dopo circa 30 minuti ha perso il ...

Alonso, incidente McLaren a Barcellona: Video F1. Il pilota spagnolo perde la ruota posteriore: cedimento del mozzo? Le ultime notizie: tecnici e meccanici di Woking subito a lavoro

F1 McLaren - Alonso ci crede : «Siamo più forti di tre anni fa» : 'Abbiamo parlato con i tifosi del nuovo color 'papaya' della macchina, ora è il momento di guardare avanti - ha dichiarato il pilota spagnolo a Sky Sport Uk -. Il team McLaren è sempre stato un ...

La nuova McLaren 2018 MCL33 svelata. Alonso : 'Emozionato e teso' : E' arrivata anche la McLaren : svelata con un video sui social la MCL33 per il Mondiale 2018. Una macchina che, nelle intenzioni del team di Woking, dovrà riscattare le ultime e deludenti stagioni. ...

F1 - presentazione McLaren 2018 : svelata all’alba la nuova MCL33 - saprà riportare in alto Fernando Alonso? : La McLaren da il via al proprio 2018 in una maniera decisamente peculiare: la presentazione della sua nuova MCL33, pronta per il Mondiale di Formula Uno, infatti, è avvenuta alle prime luci dell’alba tramite i propri social network. La monoposto che sarà guidata da Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne rappresenterà una sorta di “O la va o la spacca..”. Per quale motivo? In primo luogo la scuderia inglese si è liberata dei motori ...

F1 - Fernando Alonso ritrova in motore Renault in McLaren : niente più alibi per il team di Woking : “La Formula 1 non è una scienza esatta e non sapremo il nostro livello finché non scenderemo in pista. Barcellona sarà un banco di prova estremamente importante perché avremo un primo feedback sul lavoro svolto durante l’inverno. Siamo ottimisti, ma è sempre difficile prevedere i risultati. Red Bull ha ottenuto dei grandissimi risultati con questo motore: soffrivano in qualifica ma sul passo gara riuscivano a stare con Mercedes e Ferrari. Hanno ...

F1 McLaren - Alonso : «Venerdì vedrò la nuova macchina» : ROMA - Quella che sta per iniziare, sarà la stagione per Fernando Alonso più intensa in tutta la sua carriera sportiva. Dopo la 24 Ore di Daytona, lo spagnolo si sta preparando ad affrontare 26 gare , ...

F1 McLaren - Boullier era sicuro che Alonso salutasse la scuderia : TORINO - Il direttore sportivo della McLaren Eric Boullier era sicuro al 100 per cento che Fernando Alonso avrebbe la squadra dopo la stagione 2017. Emerge dal nuovo documentario di Amazon Original ...

F1 - Alonso stella del Wec - McLaren : «Impegno minimo» : Siamo arrivati ??a un accordo con la Toyota, che è quello di permettergli di correre la macchina, ma non di viaggiare per il mondo facendo impegni commerciali' . LE MANS - Brown, oltretutto, è ...

F1 - McLaren : riformare la coppia Hamilton-Alonso «sarebbe fantastico» - dice Brown : Anzi, il manager inglese ha addirittura ammesso di aver pensato a Lewis, visto la fase 'di stallo' tra il pilota Campione del Mondo e la Mercedes sul rinnovo, anche se il budget della sua squadra , e ...