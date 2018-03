F1 | L' halo potrebbe causare problemi di visibilità all' Eau Rouge

Blastingnews

: Halo: The Master Chief Collection - la raccolta potrebbe arrivare anche su PC Windows - - GameXperienceIT : Halo: The Master Chief Collection - la raccolta potrebbe arrivare anche su PC Windows - - Rturcato83 : RT @peppe191181: Dice: l'halo è brutto,ma serve per la sicurezza. Dico ok,xò allora xkè si consente alle monoposto di girare cosi'?Se si st… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) I test invernali di Barcellona che si sono tenuti questa settimana hanno rappresentato la prima volta in assoluto che l'fosse obbligatorio per tutti in Formula 1 VIDEO. E se alcuni ex critici hanno affermato che attualmente lo stanno accettando a malincuore, Kevin Magnussen, pilota della Haas, è frustrato da tutto ciò. È molto fastidioso, brutto, difficile inserire e togliere lo sterzo, difficile uscire dalla macchina, è solo imbarazzante e fastidioso, ha detto il pilota danese. L'in F1: iniziano le lamentele Anche se ha escluso qualsiasi problema nel vedere le luci dei semafori che si spengono prima della partenza di un Gran Premio VIDEO, Magnussen ha riferito che sul tracciato vi sono alcune curve in cui il dispositivo ha dato alcunidi visibilita'. Una volta effettuato l'ingresso curva va bene perché guardi ai lati, quindi alla sinistra e alla destra ...