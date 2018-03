: L'avvelenamento della ex spia russa #Skripal. Theresa May giudica 'probabile' la mano di Mosca, l'ambasciatore russ… - RaiNews : L'avvelenamento della ex spia russa #Skripal. Theresa May giudica 'probabile' la mano di Mosca, l'ambasciatore russ… - LaStampa : Theresa May: “La Russia dietro l’attacco con il gas nervino all’ex spia russa Skripal e a sua figlia” - StellaSirio60 : RT @RaiNews: L'avvelenamento della ex spia russa #Skripal. Theresa May giudica 'probabile' la mano di Mosca, l'ambasciatore russo 'chiarisc… -

La Russia è "molto probabilmente" responsabile dell'avvelenamento di Serghei,l'exrussa avvelenata con il nervino a Salisbury,Inghilterra. Così la premier britannica May in Parlamento che sollecita la. In base alle indagini,May evoca sanzioni contro il Cremlino al quale chiede di chiarire la sua posizione entro domani. Il gas usato è "di tipo" militare prodotto da.Il rapporto Gran Bretagna-Russia tornerebbe al "business as usual" (ordinaria amministrazione). May vuole coordinarsi con gli alleati Nato.(Di lunedì 12 marzo 2018)