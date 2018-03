Ex spia russa avvelenata | May | Probabile la mano di Mosca

Ex spia russa avvelenata - Theresa May : “È probabile che siano stati i russi. Abbiamo convocato l’ambasciatore” : È “altamente probabile che sia stata la Russia” ad avvelenare l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia, quindi l’Inghilterra ha convocato l’ambasciatore russo a Londra che dovrà “rispondere entro domani” alle domande che gli sono state rivolte. Lo ha affermato la premier Theresa May nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni, annunciando che l’ambasciatore dovrà chiarire se la Russia abbia ...

Ex spia russa avvelenata - “tracce di gas nervino nel locale dove aveva mangiato”. Chi è Sergei Skripal - il doppiogiochista : Yulia era arrivata poche ore prima dalla Russia. Il solito bagaglio e un pacco regalo per papà. Chissà se Sergei Skripal ha fatto in tempo ad aprirlo oppure se domenica scorsa era ancora incartato, quando si è accasciato insieme a sua figlia su una panchina di fronte alla paninoteca Gregg a pochi passi dal fiume Avon. Entrambi sono stati ritrovati privi di sensi alle 16.15, avvelenati da un gas nervino raro, meno noto del Sarin e del VX, mentre ...

spia russa : nuovo appello a testimoni : ANSA, - LONDRA, 11 MAR - Un appello a tutti i testimoni, che ritengano di avere anche "la più piccola e insignificante informazione" su quanto accaduto domenica scorsa a Salisbury, con l'avvelenamento ...

Ex spia russa : tracce di gas nervino nel ristorante : Una volta in Inghilterra sembra che Skripal avesse ripreso contatto con il mondo dei servizi segreti occidentali. E oggi si indaga anche sulla morte della moglie e del figlio Yuri . Un unico grande ...

spia russa : '500 persone lavino vestiti' : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Cinquecento persone che sono state nel pub e nel ristorante di Salisbury dopo che vi erano passati l'ex Spia russa Serghei Skripal e la figlia Yulia prima di morire devono ...

spia russa : identificati 200 testimoni : ROMA, 10 MAR - Oltre 200 testimoni sono stati identificati nell'ambito delle indagini sull'avvelenamento con gas nervino dell'ex Spia russa, Serghei Skripal, mentre la polizia prosegue con l'inchiesta ...

Ex spia russa avvelenata - convocata una nuova riunione del Cobra - : Il ministro dell'Interno Amber Rudd ha fissato per oggi una nuova riunione del comitato di emergenza della Gran Bretagna. Lo scopo è fare luce sull'avvelenamento da gas nervino dell'ex spia russa ...

Una task force di 180 militari sul luogo dell’avvelenamento dell’ex spia russa : Un rinforzo di 180 militari per fare luce sul tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvelenati con il gas nervino. Nella task force schierata a Salisbury ci sono membri dei Royal Marines e personale militare addestrato per la guerra chimica, biologica e nucleare e specializzato nelle operazioni di decontaminazi...

spia russa : Mosca - reazione Gb è propaganda e isteria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal : Il capo della polizia del Wiltshire, la regione a ovest di Londra dove si trova la città di Salisbury, ha detto che in tutto 21 persone hanno ricevuto cure mediche per essere state esposte all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa The post 21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal appeared first on Il Post.

Ex spia russa avvelenata - la pista della polizia : “Gas nervino vaporizzato nel cibo che ha mangiato con la figlia Yulia” : Avvelenati vaporizzando l’agente nervino nelle loro vicinanze o inserendolo in cibo e bevande che hanno poi mangiato. È la pista più accreditata dalla polizia che indaga sul tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto la scorsa domenica a Salinsbury, in Inghilterra. Una terza ipotesi è legata al viaggio della figlia di Skripal, arrivata nel Regno Unito da Mosca la scorsa settimana portando un ...

L’ex spia russa Sergei Skripal è stata avvelenata con un agente nervino : Lo ha confermato la polizia britannica, aumentando i sospetti che dietro al tentato omicidio ci sia la Russia The post L’ex spia russa Sergei Skripal è stata avvelenata con un agente nervino appeared first on Il Post.

spia russa : anche poliziotto ricoverato : LONDRA, 7 MAR - E' in condizioni giudicate "serie" anche il poliziotto intervenuto fra i primi domenica sulla scena dell'avvelenamento dell'ex Spia russa Serghei Skripal a Salisbury, nel sud dell'...