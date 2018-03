Ex spia avvelenata | May | ' Russia probabilmente responsabile'

Ex spia russa avvelenata - May : "Probabile" la mano di Mosca : Convocato l'ambasciatore russo: "Deve spiegare entro domani". La replica di Mosca: da May "uno show da circo"

Ex spia russa avvelenata - Theresa May : “È probabile che siano stati i russi. Abbiamo convocato l’ambasciatore” : È “altamente probabile che sia stata la Russia” ad avvelenare l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia, quindi l’Inghilterra ha convocato l’ambasciatore russo a Londra che dovrà “rispondere entro domani” alle domande che gli sono state rivolte. Lo ha affermato la premier Theresa May nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni, annunciando che l’ambasciatore dovrà chiarire se la Russia abbia ...

Ex spia russa avvelenata - “tracce di gas nervino nel locale dove aveva mangiato”. Chi è Sergei Skripal - il doppiogiochista : Yulia era arrivata poche ore prima dalla Russia. Il solito bagaglio e un pacco regalo per papà. Chissà se Sergei Skripal ha fatto in tempo ad aprirlo oppure se domenica scorsa era ancora incartato, quando si è accasciato insieme a sua figlia su una panchina di fronte alla paninoteca Gregg a pochi passi dal fiume Avon. Entrambi sono stati ritrovati privi di sensi alle 16.15, avvelenati da un gas nervino raro, meno noto del Sarin e del VX, mentre ...

Ex spia russa avvelenata - convocata una nuova riunione del Cobra - : Il ministro dell'Interno Amber Rudd ha fissato per oggi una nuova riunione del comitato di emergenza della Gran Bretagna. Lo scopo è fare luce sull'avvelenamento da gas nervino dell'ex spia russa ...

Ex spia russa avvelenata - la pista della polizia : “Gas nervino vaporizzato nel cibo che ha mangiato con la figlia Yulia” : Avvelenati vaporizzando l’agente nervino nelle loro vicinanze o inserendolo in cibo e bevande che hanno poi mangiato. È la pista più accreditata dalla polizia che indaga sul tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto la scorsa domenica a Salinsbury, in Inghilterra. Una terza ipotesi è legata al viaggio della figlia di Skripal, arrivata nel Regno Unito da Mosca la scorsa settimana portando un ...

spia russa avvelenata insieme alla figlia : "Tentato omicidio con gas nervino" : L'ex Spia russa Serghei Skripal, avvelenata assieme alla figlia Yulia, è stato «un tentativo di omicidio» condotto con un «agente nervino». Lo ha detto il...

Ex spia avvelenata : tensioni Gb-Russia - Londra evoca il boicottaggio dei Mondiali : Ex spia avvelenata: tensioni Gb-Russia, Londra evoca il boicottaggio dei Mondiali tensioni Gran Bretagna-Russia per il caso di Sergei Skripal, ex spia russa ricoverato con la figlia in condizioni critiche nell’ospedale di Salisbury. Sarebbero stati contaminati da “sostanza ignota”. Il Cremlino si chiama fuori ma Londra afferma che, se confermata “responsabilità di Stato”, reagiranno “in […] L'articolo Ex spia avvelenata: tensioni ...

spia di Mosca avvelenata - Londra minaccia di boicottare i Mondiali di calcio in Russia poi frena : ... il riferimento era al possibile forfait 'di funzionari e dignitari' di governo britannico, ha precisato una fonte del Foreign Office, dopo le voci di perplessità sollevatesi nel mondo del calcio d'...

spia russa avvelenata - Johnson : pronti a boicottare i mondiali calcio di Russia 2018 : Il ministro degli Esteri di Londra Boris Jhonson ha evocato il boicottaggio da parte dell?Inghilterra ai mondiali di calcio di Russia 2018. L'ombra del coinvolgimento della Russia...

Ex spia russa avvelenata - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : Il sospetto avvelenamento di un’ex spia russa potrebbe portare al boicottaggio dei Mondiali di calcio L'articolo Ex spia russa avvelenata, l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.