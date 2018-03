Eva Longoria | dolce attesa a Miami

Eva Longoria : «Quando aspetti un bambino» : «Quando sei in posa per un servizio fotografico, ma il bambino vuole che le patatine siano a portata di mano». Eva Longoria, 42 anni, al settimo mese di gravidanza scherza sulle classiche «voglie» tipiche delle quasi mamme. Lo scatto «incriminato», condiviso via Instagram, racconta di uno shooting che la vede perfettamente truccata e immersa a metà in una piscina, ma con una ciotola di patatine ben in vista. Sfoglia ...

Eva Longoria incinta a 42 anni : Eva Longoria col pancione sul red carpet. È accaduto ieri a Beverly Hills, in California, nel corso del Costume Designers Guild Awards.L'ex protagonista di "Desperate Housewives", come racconta EtOnline, ha presenziato sul tappeto rosso con un abito premaman rosa e romantico. A lei si sono aggiunge anche le amiche e colleghe Gina Rodriguez e Kerry Washington, per una foto di gruppo. Longoria si è mostrata raggiante e ...

Eva Longoria - dolce attesa a Los Angeles : Il sesto mese della prima gravidanza di Eva Longoria, 42 anni, è a Los Angeles. L’attrice di Desperate Housewives alterna passeggiate sulle colline di Hollywood al lavoro da regista (è impegnata sul set delle serie tv Blackish e The Mick) e a sessioni di shopping premaman. Come in queste foto per le strade di Beverly Hills, in cui tiene per mano il marito José Antonio Baston detto Pepe, 49, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano ...

Eva Longoria al sesto mese di gravidanza si tiene in forma : Eva Longoria in tenuta sportiva, si è concessa una passeggiata domenicale sulle colline di Hollywood, con il marito Jose Baston, 49, e alcuni amici. Pancione letteralmente lievitato per l’attrice latina, che solo pochi mesi fa ha annunciato la sua prima gravidanza con il terzo marito. La Longoria è stata infatti già sposata due volte con l’attore Tyler Christopher, da cui ha divorziato nel 2004 e con il cestista Tony Parker (divorzio nel ...

Golden Globe 2018 : Eva Longoria e Reese Whiterspoon - l’unione fa la forza : Che la notte dei Golden Globe 2018 fosse all’insegna dell’empowerment femminile l’abbiamo capito subito. Le donne di Hollywood, tutte vestite di nero, sono state le più agguerrite. Il padrone di casa Seth Meyers l’ha anche precisato nel dare il via alla cerimonia: «Buonasera alle signore e agli uomini che sono rimasti», ha esordito, riferendosi ai (pochi) «sopravvissuti» allo scandalo Weinstein. Così la scelta di Eva ...

Eva Longoria - fine anno con pancione : Eva Longoria è stata casalinga disperata solo sullo schermo. Nella vita privata, l’ex Gabrielle Solis di Desperate Housewives non si è mai persa d’animo. Attrice, imprenditrice, una laurea a 38 anni alla California State University (con tesi sui chicano, i messicani nati e cresciuti in America), e l’impegno politico in prima linea durante le campagne presidenziali di Obama. LEGGI ANCHEShakira e Piqué, ogni (voce di) crisi è ...