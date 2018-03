Eurolive diventa Q&A

eurogamer

(Di lunedì 12 marzo 2018) Grandi novità in arrivo per la nostra rubrica, in onda ogni martedì alle 21, che da domani diventerà un vero e proprio Q&A in cui risponderemo a tutte le vostre domande. Curiosi di avere novità sui vostri giochi preferiti? Desiderosi di ottenere nuove informazioni sulla vostra console preferita? Questo è il luogo giusto per chiederlo.Per farlo basta commentare questa news e le domande più interessanti verranno lette in diretta da Gabriele Carollo e Michele Sollazzo su Facebook, Twitch e Youtube. Dopo aver letto i commenti verrà dato spazio anche alle domande fatte in chat dal vivo.Non vi resta che spremere le vostre meningi per cercare di mettere in difficoltà il nostro duo, e ricordate che potete trovarli in live ogni martedì alle ore 21 su tutti i nostri social, il canale YouTube, quello Twitch e la pagina Facebook di Eurogamer.it.Read more…