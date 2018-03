Eni negli Emirati Arabi con quote in 2 concessioni offshore

Eni entra negli Emirati Arabi - quota in due concessioni offshore. Gentiloni ad ad Abu Dhabi : “cultura italiana ammirata nel mondo” [FOTO] : 1/18 Foto Lapresse ...

Eni - cede 10% di quota in Egitto a Mubadala Petroleum e acquista 2 Concession Agreement negli EAU : Concordata da Eni con Mubadala Petroleum la cessione del 10% di quota per la Concessione di Shorouk , nell'offshore dell'Egitto, dove si trova il giacimento super-giant a gas di Zohr. Il corrispettivo ...

Eni - cede 10% di quota in Egitto a Mubadala Petroleum e acquista 2 Concession Agreement negli EAU : Teleborsa, - Concordata da Eni con Mubadala Petroleum la cessione del 10% di quota per la Concessione di Shorouk , nell'offshore dell'Egitto, dove si trova il giacimento super-giant a gas di Zohr. Il ...

Federer inaugura l'era dei campionissimi sEnior? Cosa succede negli altri sport : Nei sette anni successivi, che vanno dal 2005 al 2011, l'età media dei vincitori della Coppa del Mondo va stabilizzandosi intorno ai 28 anni, con il 24enne Carlo Janka nel 2010 e il 32enne Ivica ...

Istituto Marangoni sbarca negli States : opEning con la sfilata degli alumni a Miami : Questo nuovo campus è solo il primo passo per lo sviluppo di un hub della moda che sarà riconosciuto in tutto il mondo'. La scuola propone un'offerta formativa che comprende i corsi triennali in ...

Scontro tra trEni negli Stati Uniti : due morti e 70 feriti : Due morti e almeno 70 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Un convoglio passeggeri...

Tornano gli spettacoli alla Soms di Oneglia : domEnica con il pianista Diego Genta : La Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia a Oneglia riprende il ciclo di spettacoli nel suo teatro: domani, domenica 28 gennaio, alle 17, 'Colors in music', concerto del pianista e compositore dianese Diego Genta, che ha all'attivo tre dischi. Il più recente, 'Colors', ...

Enel confermata per la decima volta negli indici sostEnibilità ECPI : (Teleborsa) - Enel è stata confermata per la decima volta negli indici di sostenibilità ECPI, che valutano le aziende sulla base delle loro performance in materia ambientale, sociale e di governance (...

Enel confermata per la decima volta negli indici sostEnibilità ECPI : Enel è stata confermata per la decima volta negli indici di sostenibilità ECPI, che valutano le aziende sulla base delle loro performance in materia ambientale, sociale e di governance (ESG). "Questo ...

IlEnia Pastorelli : Carlo Verdone mi ha guardata negli occhi e - : Dopo la sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo al Grande Fratello nel 2011, di lei si erano perse le tracce: "Ero tornata alla vita normale", dice. Poi nel 2016 rieccola. È in uno dei film ...

Un nuovo studio scopre i gEni che riparano il midollo spinale negli uomini partendo dall’analisi di un pesce : Uno studio del Northwell Health’s Feinstein Institute for Medical Research ha scoperto che molti dei geni che riparano le lesioni del midollo spinale in un pesce, chiamato lampreda, sono attivi anche nel sistema nervoso periferico dei mammiferi. Questa scoperta è significativa perché dimostra la possibilità di poter usare gli stessi geni o geni simili per migliorare il risanamento del midollo spinale in altri animali e potrebbe portare a ...

Ripetere le vaccinazioni antinfluenzali aiuta a prevEnire un’influenza più grave negli anziani : Ripetere le vaccinazioni contro l’influenza negli anziani riduce la gravità del virus e riduce i ricoveri in ospedale. Questa ricerca è stata condotta da ricercatori spagnoli che hanno analizzato l’effetto di vaccinazioni ripetute contro l’influenza nell’attuale stagione e nelle ultime 3 stagioni nelle persone di 65 anni e oltre ammesse in 20 ospedali spagnoli nel 2013/14 e 2014/15. Il loro obiettivo era determinare se Ripetere la vaccinazione ...

Lamezia - D'Amico (Azione Identitaria) : "Unione dei tre comuni sarebbe dovuta avvEnire negli anni venti" : "Riteniamo che per costruire la nostra vera identità si debba partire proprio da questo aspetto che è quello autentico dei nostri avi e veri padri fondatori che non sono quelli della politica di ...

A Cagliari ritorna la Global game jam - da venerdì 26 a domEnica 28 gennaio - negli spazi dell´ex Manifattura Tabacchi : ... ma sono inclusi anche i giochi da tavolo), che si tiene ogni anno in centinaia di città di tutto il mondo.