Embraco | i lavoratori in partenza per Strasburgo

Embraco - la nota dell'azienda : 'Nuovo percorso condiviso con lavoratori e istituzioni' : Una protesta dei lavoratori della Embraco Anche Whirpool Corporation , capogruppo di Embraco Europe , commenta con soddisfazione per l'accordo raggiunto con i rappresentanti italiani: 'L'incontro ...

CasaPound : "Occupiamo Embraco". Ma i lavoratori tolgono lo striscione : Le azioni estreme, come l'occupazione di una fabbrica, non possono e non devono essere suggerite da alcuna formazione politica'. Anche la Fiom ha attaccato CasaPound, scagliandosi contro quello che ...

Embraco - Chiamparino : 'Saremo sempre al fianco dei lavoratori' : Una dichiarazione, un auspicio, poi l'invito a un applauso: Sergio Chiamparino non dimentica i lavoratori Embraco di Riva di Chieri , che lottano per difendere il loro posto di lavoro dalla ventilata ...

Embraco - nuovo spiraglio per i lavoratori? Calenda : 'Incontro in corso tra Invitalia e un'azienda straniera interessata' : "In queste, a Roma, è in corso un incontro tra Invitalia e un' azienda straniera che potrebbe essere interessata a rilevare la Embraco ". Ad annunciarlo è stato il ministro allo Sviluppo economico, ...

OLTRE L'Embraco/ I lavoratori a rischio negli stabilimenti italiani : In questi giorni la vicenda Embraco tiene banco, ma non è l’unico caso di situazioni critiche in negli stabilimenti italiani, con posti di lavoro a rischio. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Lavoro nero e le altre irregolarità nelle aziende italiane, di G. CazzolaCONSIGLI NON RICHIESTI/ La gentilezza che aiuta sul lavoro, di L. Brambilla

Embraco - Calenda a Bruxelles : “Chiederò verifiche a Ue”. L’idea di un fondo contro le delocalizzazioni. Presidio dei lavoratori : “Chiederò a commissaria Vestager di verificare se norme per attrarre investimenti in Slovacchia sono rispettose norme su aiuti di Stato”. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervistato a Radio Anch’io su Radio1 Rai, dopo lo sfogo contro la Embraco che ha deciso di confermare i licenziamenti dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino), ritorna sulla difficile trattativa con la società brasiliana. Oggi il titolare ...

La multinazionale Embraco licenzia 497 lavoratori. L'ira di Calenda : 'sono degli Irresponsabili - l'Europa deve intervenire' : La società brasiliana conferma il piano aziendale che prevede il trasferimento in Slovacchia. Il ministro vola oggi a Bruxelles per incontrare la commissaria alla concorrenza Verstager per chiedere ...

Che cosa sta succedendo ai lavoratori dell'Embraco : Roma, 19 feb. , askanews, Embraco ha detto no all'ipotesi di mettere in Cigs i circa 500 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri. Finisce così la trattativa al ministero dello Sviluppo ...

Embraco - Grasso : vergognoso trattare così i lavoratori : Bologna, 19 feb. , askanews, E' da 'irresponsabili trattare così i lavoratori' di Embraco. Il comportamento dell'azienda è una 'cosa vergognosa'. Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, ...

Embraco - lavoratori bloccano statale : 14.40 Sciopero di otto ore del secondo turno dei lavoratori Embraco dopo le notizie giunte da Roma sul nulla di fatto nell' incontro al Mise tra il ministro Calenda e l'Azienda. Già stamani i lavoratori avevano proclamato quattro ore di sciopero e organizzato un corteo con il quale sono arrivati sulla statale Torino-Asti per poi bloccarla. Qualsiasi soluzione deve partire dal ritiro dei 497licenziamenti, sottolineano.

Sanremo 2018 - i lavoratori di Tim - Embraco Whirpool sfilano in segno di protesta : Il festival di Sanremo diventa anche vetrina per le proteste dei lavoratori. Oggi nella sala stampa dell'Ariston due delegazioni di lavoratori (TIM e Embraco Whirpool) hanno portato avanti le loro posizioni. "Da 2 anni TIM sponsorizza il Festival - è il comunicato che la delegazione dei lavoratori dell'azienda di telecomunicazioni legge ai giornalisti -, e possiamo ben dire che lo fa anche con i tagli sui lavoratori, in termini di ...

La protesta dei lavoratori dell'Embraco arriva al Festival di Sanremo : Una delegazione di lavoratori dell'Embraco è arrivata nella sala stampa del Festival di Sanremo per leggere un comunicato e lanciare un appello anche ai conduttori affiché vengano accesi i riflettori sulla loro...