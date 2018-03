Embraco | gli eurodeputati Mussolini e Cirio stamattina davanti allo stabilimento

Embraco - la Castelli - M5S - davanti ai cancelli dell'azienda : 'La nostra battaglia continua'[FOTO E VIDEO] : La deputata Castelli e gli altri esponenti del M5S davanti ai cancelli della Embraco 'Dopo il grande risultato elettorale per noi parlamentari 5 Stelle non cambia nulla. Ci vediamo al cambio turno ...

Almeno quattro gli investitori per l'Embraco. Calenda : "Decideremo con i sindacati" : Da oggi inizia 'la vera sfida, quella di trovare soluzioni nuove che possano garantire la piena occupazione. Un obiettivo che è raggiungibile'. Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, non mette ...

Congelati per tutto l’anno i licenziamenti Embraco. I sindacati : “Bene ma vogliamo garanzie” : Il punto interrogativo sul futuro dell'Embraco si dissolve alle 11 quando da Roma rimbalza sui telefonini la proposta dei vertici della multinazionale. Tocca a Francesca Re David, segretaria nazionale Fiom, dare l'annuncio: «Da Roma ci comunicano il congelamento dei licenziamenti per tutto l’anno». L’azienda si farà carico della questione stipendi...

Whirlpool : Calenda - lavoriamo per raccogliere offerte per Embraco : Roma, 28 feb. , AdnKronos, 'Stiamo lavorando per raccogliere tutte le manifestazioni di interesse e presentarle ai sindacati. Chiesto di organizzare un incontro tra venerdì e lunedì al ministero dello ...

Embraco - storia di Giovanni. Ci mandavano ad insegnare agli slovacchi - Ora è ad un passo licenziamento : Embraco vuole chiudere in Italia, i sindacati abbondano la trattativa a Torino, ma in slovacchia le cose vanno benissimo dove è stata trasferita l'azienda. E ce ne sono tante di storie tragiche per ...

Embraco - la storia di Giovanni a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un ragazzino. Ci mandavano a insegnare agli operai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dall’inchiesta di Fanpage all’intervento di Calenda su Embraco : Questa settimana Marco Travaglio si dedica alla scomposizione di quattro fake news nella 15esima puntata di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft a partire da oggi, 24 febbraio. Prima: è vero che Fanpage ha violato tutte le regole del giornalismo utilizzando un ex camorrista pentito come agente provocatore per scoperchiare la nuova Gomorra? Seconda: è vero che la candidata di +Europa, Emma Bonino, è una perfetta ...

Embraco - Calenda : “Vogliamo salvare tutti i posti di lavoro” : Milano, 21 feb. (Adnkronos) – “Non abbiamo mai dato numeri di nessun tipo. Il governo vuole salvare tutti i posti di lavoro”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di un evento a Milano, sui lavoratori della Embraco, parte del gruppo Whirlpool, che rischiano il licenziamento. Sul possibile interesse da parte di un gruppo straniero per Embraco “ne parlerò quando saranno cose verificate ...

Embraco - lo spiraglio di Calenda : “C'è un'azienda straniera interessata” : Mentre continua lo scontro tra il Governo e la Embraco, l'azienda che intende licenziare 497 dipendenti nel Torinese, arriva un barlume di...

Embraco - nuovo spiraglio per i lavoratori? Calenda : 'Incontro in corso tra Invitalia e un'azienda straniera interessata' : "In queste, a Roma, è in corso un incontro tra Invitalia e un' azienda straniera che potrebbe essere interessata a rilevare la Embraco ". Ad annunciarlo è stato il ministro allo Sviluppo economico, ...

Embraco - gli operai protestano e Calenda batte i pugni in Europa. Ma la partita resta molto difficile : Il ministro dello Sviluppo economico vola a Bruxelles con il dossier sui 500 licenziamenti decisi dalla multinazionale brasiliana del gruppo Whyrpool, per delocalizzare in Slovacchia. I sindacati ...