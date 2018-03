Ema | tre compromessi

“Guardate Daniele”. L’Isola trEma : Bossari lascia il reality. La rottura insanabile con Alessia Marcuzzi e ora si scopre tutto su di lui : È un periodo d’oro quello che sta vivendo Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi e ben presto diventerà il marito della sua storica compagna, la conduttrice Filippa Lagerback. La 44enne modella svedese naturalizzata italiana e il conduttore, dopo 17 anni di amore e una figlia – Stella, di 15 anni – sono pronti al sì. ”È il ...

I rEmaster dei primi tre Tomb Raider sono in arrivo su Steam : Nel caso in cui siate dei fan di vecchia data della saga di Tomb Raider molto probabilmente saprete che i primi tre capitoli del franchise sono presenti su Steam come porting della versione DOS. Per questo motivo girano attraverso un emulatore e purtroppo sono afflitti da alcuni problemi di performance, risoluzione e controlli.La notizia dell'arrivo su Steam di tre remaster riportata da PC Gamer non può quindi che essere accolta positivamente. I ...

Terremoto nel fiorentino : la terra trEma nel Chianti : Una scossa di Terremoto di debole entità è stata registrata oggi 11 marzo 2018, esattamente alle 21.42 , nella Toscana centro-settentrionale, in provincia di Firenze. Stando ai dati giunti dai ...

'Black Panther' - l'eroe nero sbanca tutto : oltre un miliardo d'incasso nel mondo - CinEma - Spettacoli : Prima, il giudizio: positivo al 97% secondo Rotten Tomatoes , il sito aggregatore dei voti di pubblico e critica. Poi, i numeri: i l film Marvel Black Panther conquista il pubblico di tutto il mondo ...

Gmail potrebbe introdurre la feature Nudges per ricordare di rispondere alle Email importanti : Sembra che l'app Gmail per Android stia per ricevere una nuova feature intelligente: stiamo parlando di Nudges. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Gmail potrebbe introdurre la feature Nudges per ricordare di rispondere alle email importanti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Video - il ballerino strEmato dalla fatica? (Ballando con le Stelle 2018) : Akash Kumar e Veera Kinnunen sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2018: come se la caveranno? Il modello indiano-brasiliano sembra avere delle difficoltà. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Povertà estrEma - un viterbese si unisce alla lotta : ... i giovani attivisti italiani hanno coinvolto i passanti chiedendo loro di firmare una lettera aperta che esorta i leader mondiali a mettere donne e ragazze al centro dell'agenda politica ...

TrEmate - le mamme son tornate : la Wta riabbraccia Serena e Vika : Al di là della considerazione oggettiva sul fatto che i campioni mediaticamente forti siano un ottimo traino per qualsiasi sport, non si può ignorare che dall'inizio del 2017 ci siano stati ben nove ...

McLaren Senna GTR - estrEma da pista : GINEVRA. McLaren , al pari di Ferrari e Porsche, ha creato sportive stradali che hanno scritto la storia dell'automobile. Ma non si può resistere alla propria natura e il marchio di Woking è nato per ...

Ferrari 488 Pista - La più estrEma delle stradali di Maranello raccontata da Flavio Manzoni - VIDEO : La Ferrari stradale con il V8 più potente della storia di Maranello è stata svelata al Salone di Ginevra. La 488 Pista è la versione più estrema della due posti del Cavallino e propone soluzioni tecniche strettamente derivate dal mondo delle competizioni e sviluppate sulle 488 GTE e Challenge. Performance estreme. Forte di di una nuova impostazione aerodinamica, la Pista pesa 90 kg in meno (1.280 kg a secco) rispetto alla 488 GTB e propone le ...

Elezioni 2018 - ipotesi estrEma : governo M5S-Lega per la legge elettorale : Ormai la situazione è nota: dopo le Elezioni 2018 in Parlamento i numeri non tornano. Fino al prossimo 23 marzo, i nuovi eletti deputati e senatori non prenderanno possesso dei propri scranni in emiciclo, eppure appare già evidente che la composizione di una maggioranza risulterà uno dei puzzle più complicati del Secondo Dopoguerra e, in generale, forse il più ostico dall’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica. Le ragioni sono ormai ...

Macerata - la terra trEma : oltre 10 scosse nella notte : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv, nella notte, in provincia di Macerata. In particolare, dopo le 22 di ieri sera, sono state ben 11 le scosse. Dopo una lieve scossa di magnitudo 2.2 alle ore 22.17, la scossa più forte è stata quella delle ore 23.48 di magnitudo 3.5 con epicentro vicino Muccia e Pieve Torina (Macerata).Alle 23.49 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8, alle ...

Macerata - la terra trEma : oltre 10 scosse nella notte : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv, nella notte, in provincia di Macerata. In particolare, dopo le 22 di ieri sera, sono state ben 11 le scosse. Dopo una lieve scossa di magnitudo 2.2 alle ore 22.17, la scossa più forte è stata quella delle ore 23.

Macerata - la terra trEma : oltre 10 scosse nella notte : Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv, nella notte, in provincia di Macerata . In particolare, dopo le 22 di ieri sera, sono state ben 11 le scosse . Dopo una lieve scossa di ...