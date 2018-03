Ema | mondo industria e terziario a sostegno dei ricorsi Comune di Milano

Massimo D'AlEma ci prova col M5s : 'Un pezzo del nostro mondo - serve confronto' : E occhio a D'Alema, il quale intervistato dal Corsera , parlando del M5s ha commentato: 'Lì c'è un pezzo del nostro mondo. Il confronto è necessario a verificare la possibilità di avere un programma ...

'Black Panther' - l'eroe nero sbanca tutto : oltre un miliardo d'incasso nel mondo - CinEma - Spettacoli : Prima, il giudizio: positivo al 97% secondo Rotten Tomatoes , il sito aggregatore dei voti di pubblico e critica. Poi, i numeri: i l film Marvel Black Panther conquista il pubblico di tutto il mondo ...

VIDEO Omar Visintin ed Emanuel Perathoner in trionfo a Mosca! L'Italia vede la Coppa del Mondo : Omar Visintin ed Emanuel Perathoner hanno vinto la prova a squadre di Mosca valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboardcross e si sono avvicinati alla conquista della Sfera di Cristallo. Di seguito il VIDEO della vittoria degli azzurri. (foto pagina Facebook Omar Visintin)

Bari – Bif&st 2018 un immaginario tappeto rosso che ci trasporta nel mondo del cinEma : Verranno presentati in concorso 12 film provenienti da tutto il mondo e presentati al Bif&st in anteprima italiana o internazionale. Una giuria del pubblico - composta da 30 spettatori selezionati e ...

Massimo D'AlEma : "Inevitabile il dialogo con M5s. Lì c'è un pezzo del nostro mondo" : Il dialogo politico con il M5S è inevitabile. E' l'osservazione fatta da Massimo D'Alema in un'intervista al "Corriere della Sera" nella quale, oltre ad analizzare il deludente risultato di Leu e il travaglio del Pd dopo la sconfitta elettorale, parla anche del rapporto con i 5Stelle."Lì c'è un pezzo del nostro mondo - afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di Liberi e Uguali ...

“Si è impiccato in un garage”. Terribile lutto nel mondo del cinEma. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap misto Italia sesta con Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri : Nella notte Italiana è andata in scena la finale del trap misto nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso di svolgimento a Guadalajara, in Messico: nella nuova specialità olimpica, che esordirà a Tokyo 2020, Italia 1, formata da Emanuele Buccolieri e Maria Lucia Palmitessa, si è classificata sesta con 19/25. La coppia azzurra aveva superato le eliminatorie con il quarto punteggio (141/150), mentre Italia 2 di Massimo ...

“Spacciavano nei locali del centro - 21 arresti” : trEma la “Roma bene. Le indagini nel mondo di salotti e locali vip. In manette anche lei - nome non certo sconosciuto. Tutti gli sviluppi : Controllavano il mercato della droga nei salotti della cosiddetta Roma Bene, in una zona che va dai Parioli ai locali notturni di via Veneto. Per questo sono finite in manette 21 persone, accusate di di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e all’estorsione. Non mancano anche nomi importanti tra quelli coinvolti nella vicenda: tra gli arrestati c’è infatti anche Gaia Mogherini, nipote dell’alto ...

Coppa del Mondo - Emanuele Buccolieri 2° nel Trap a Guadalajara nell'esordio da senior : Nella gara di Fossa Olimpica Maschile l'Italia guadagna la copertina grazie a Emanuele Buccolieri, che alla sua seconda partecipazione in una prova di Coppa del Mondo senior ha conquistato un ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap maschile splendido secondo posto per Emanuele Buccolieri : Nella notte italiana si è svolta la finale del trap maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo 2018 a Guadalajara, in Messico: ottime notizie per l’Italia, che, grazie ad Emanuele Buccolieri, ha centrato il primo podio. L’azzurro è finito secondo alle spalle del lussemburghese Lyndon Sosa, al termine di un estenuante testa a testa durante il quale i due hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Il lussemburghese ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa. Bene Emanuele Buccolieri tra gli uomini : finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa nel trap femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Guadalajara, in Messico: l’azzurra che ottimamente si era comportata in qualifica, è stata la prima delle eliminate in finale dopo la serie da 25 piattelli, dove ha commesso 11 errori, nella gara vinta dalla statunitense Ashley Carroll. In fase eliminatoria, come dicevamo, il livello era stato altissimo: la ...

World Water Forum : a Brasilia dal 18 al 23 marzo 2018 il più grande evento al mondo sul tEma dell’acqua : Il Consiglio Mondiale dell’Acqua (World Water Council – WWC) annuncia la data del prossimo World Water Forum, il più grande evento al mondo sul tema dell’acqua, che si terrà questo mese nella capitale del Brasile, Brasilia. Dal 18 al 23 marzo 2018 si terrà l’incontro globale tra capi di stato, ministri, decision maker di alto livello, esperti e professionisti del settore, enti locali e ricercatori da tutto il mondo, che ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – ColEman - Morris e Harrison sfiorano il record del mondo. Doppietta Dibaba - mitico tris di Maslak : Serata scoppiettante a Birmingham (Gran Bretagna) dove si stanno svolgendo i Mondiali 2018 di Atletica leggera. In palio ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e prestazioni di lusso. SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE): Sandi Morris ha cercato il record del mondo! La statunitense, certa del successo, ha tentato un esorbitante 5.04 per andare oltre la misura imposta da Jenny Suhr ma sono arrivati tre nulli. La 25enne, dopo i secondi ...