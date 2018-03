Ema | a che punto siamo con la sede

Berlusconi-Salvini - lo schEma del centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...

Box office : la Marvel regina delle saghe cinEmatografiche : Terzo gradino del podio per le pellicole vicine al mondo dei maghi tratto dai libri di J.K. Rowling , 2.625 miliardi di dollari, 2.391 solo con "Harry Potter", . Sfiora la terza posizione la saga di "...

LUCIA OCONE/ Al cinEma con il film “Metti la nonna in freezer” (Che fuori tempo che fa) : LUCIA OCONE sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. L’attrice romana è tra i protagonisti del film “Metti la nonna in freezer”(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Bluepoint conferma che il prossimo progetto sarà un altro rEmake : Il lavoro svolto da Bluepoint per il remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 è stato molto apprezzato sia dalla critica che dai fan, il gioco è tornato a rivivere in una nuova veste grafica, mantenendo allo stesso tempo lo spirito del titolo originale e, secondo l'analisi condotta da Digital Foundry, si è trattato di "uno dei migliori remake di tutti i tempi".Ebbene, stando a quanto riportato da Dualshockers, la software house ha ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta : Ciriaco De Mita sul tEma alleanze (11 Marzo 2018) : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 10 Marzo: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Ciriaco De Mita, Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme Tosca D'Aquino, Al Bano e J-Ax.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Debito famiglia sEmaforo-spia su banche : ROMA, 11 MAR - Anche il Debito delle famiglie e quello internazionale delle banche, specie quando associati ai dati sui prezzi degli immobili, sono delle 'spie' utili per capire se c'è il rischio , la ...

Legnano - arrivano i corsi prEmatrimoniali laici aperti anche a coppie gay : ad organizzarli è il Comune : Sempre più persone scelgono oggi il matrimonio civile per questo il Comune di Legnano, nel milanese, ha deciso di organizzare un corso prematrimoniale per le unioni laiche, aperto a tutti: anche alle coppie gay. Gli incontri sono tenuti da uno psicologo, una coppia guida, un avvocato matrimonialista, un consulente familiare e anche da don Paolo Gessaga, uno dei parroci di Legnano che si è detto pronto ad accogliere tutti per spiegare cosa ...

Cairo - miasmi in via Cortemilia. Ligorio : "Nessuno tutela i cittadini dalle problEmatiche di inquinamento ambientale" : Foto tratta da Google 'Ci consola che i controlli siano stati tempestivi, in realtà abbiamo visto l'intervento immediato dei pompieri di Cairo Montenotte che hanno aperto i tombini. Poi sono giunti ...

Bari – Bif&st 2018 un immaginario tappeto rosso che ci trasporta nel mondo del cinEma : Verranno presentati in concorso 12 film provenienti da tutto il mondo e presentati al Bif&st in anteprima italiana o internazionale. Una giuria del pubblico - composta da 30 spettatori selezionati e ...

Bari rimontato - il Perugia è la migliore del ritorno Pescara male anche nel dopo ZEman : Aspettando Palermo-Frosinone, il Cittadella cementa il suo terzo posto pareggiando a Cremona. Il Venezia sale al quinto superando l'Ascoli del sempre più traballante Cosmi, consolidano la posizione ...

Barbara Bouchet/ “Vivo con una pensione da 511 euro" : al cinEma in una veste inedita : Barbara Bouchet, mamma di Alessandro Borghese, vive con una pensione da 551 Euro: "l’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi. Ormai non c’era più niente da fare"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Governo - nessun sistEma poteva dare maggioranza. Ma con un premio o sfide secche di collegio sarebbe stata più vicina : Non tutta la colpa è del Rosatellum. Se non c’è una maggioranza è soprattutto colpa dei risultati elettorali, cioè dei numeri. C’è un però: con altri sistemi elettorali la situazione sarebbe “meno ingestibile” di quanto è in questi giorni in cui è difficile comporre una base parlamentare per far partire un Governo, con tre poli inconciliabili (due più larghi, uno meno). Per esempio con il Mattarellum al centrodestra non ...

AlEmanni : buche di Roma anticipano torneo Ryder Cup di Golf : Roma – Alemanni: pioggia ha reso strade trappola per cittadini Roma – Di seguito la nota del responsabile organizzazione dei Verdi, Francesco Alemanni sulla situazione... L'articolo Alemanni: buche di Roma anticipano torneo Ryder Cup di Golf proviene da Roma Daily News.

Emanuela e Linda aggredite dal vicino di casa perché gay e sposate : 'Da quella notte non dormiamo più' : 'I gay infettano il mondo...', il manifesto choc di fronte a un liceo a Milano Linda, 50 anni, ed Emanuela, 41, però giurano che non si è trattato di un episodio di follia, ma di omofobia. 'Non è ...