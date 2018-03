Elon Musk : “L’anno prossimo i primi test per andare su Marte” : (foto: Getty Images News) Volare verso Marte già dall’inizio del prossimo anno. Questo l’obiettivo, come sempre ambizioso, di Elon Musk, fondatore di SpaceX e autore di diverse imprese senza precedenti, tra cui il recente invio riuscito di una Tesla Roadster nello Spazio. L’inizio della missione diretta Marte, stando ai piani di Musk, è previsto con buone possibilità già per la prima metà del 2019, anche se il proposito era ...

Elon Musk : “serve una base spaziale su Marte”. E intanto coccola pedoni e ciclisti : “Continueremo a trasportare le auto, ma solo dopo aver soddisfatto tutte le esigenze del trasporto pubblico. È una questione di cortesia e correttezza. Se qualcuno non può permettersi una macchina, dovrebbe andare per primo”. La versione “politically correct” di Elon Musk arriva via tweet, e tra le altre cose rivela che dentro i tunnel sotteranei progettati dalla sua società Hyperloop, dove si viaggerà ad alta velocità, ...

Elon Musk : Viaggi spaziali per salvare umanità da Terza Guerra Mondiale : Perché colonizzare lo spazio? È una domanda che si fanno in molti a fronte delle grandi difficoltà da superare per costruire colonie sulla Luna e Marte. Elon Musk ha dato la sua risposta alla domanda formulatagli nel corso della conferenza SXSW per l’innovazione: “Se scoppia una Terza Guerra Mondiale vogliamo assicurarci vi sia da qualche parte sufficiente seme di civilizzazione umana per recuperarla”. Il fondatore di SpaceX ...

Elon Musk : colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX : Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Tesla vola su Marte a bordo del Falcon Heavy di SpaceX. Segui la diretta del lancio Spazio & scienza Marte. Incontri ravvicinati con il ...

Marte : ecco come sarà la prima colonia umana sul Pianeta Rosso attraverso gli occhi di Elon Musk : Elon Musk afferma che la prima colonia umana su Marte non sarà una “via di fuga per i ricchi”, ma sarà un posto dove un piccolo gruppo di persone “per le quali il brivido del confine supera il rischio e il pericolo” pianterà il seme per una società democratica e imprenditoriale. All’inizio ci sarà “l’infrastruttura più elementare. Solo una base per creare propulsori, una centrale elettrica, una cupola in cui coltivare prodotti vegetali, tutti ...

C'è un motivo per cui Elon Musk ha tutta questa fretta di andare su Marte : Entro la fine dell’anno prossimo potremmo vedere volare l’astronave che porterà l’umanità su Marte, secondo quanto annunciato l’undici marzo da Elon Musk, intervenuto in un festival di cultura e tecnologia ad Austin, Texas. Il progetto di Musk, fondatore di Tesla, e della società aerospaziale SpaceX?, è quello di compiere la prima missione sul pianeta rosso nel 2022. Nel 2017 ...

Elon Musk / Pronto a colonizzare Marte : "La prima navicella sarà pronta nel 2019" : ELON MUSK e la corsa verso Marte continua: l'imprenditore ha annunciato che la prima navicella verso il Pianeta Rosso sarà pronta per un viaggio di collaudo a inizio 2019.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:52:00 GMT)

L’annuncio di Elon Musk : SpaceX pronta ai primi voli per Marte l’anno prossimo : “Credo che saremo in grado di effettuare viaggi brevi, decollo e atterraggio, nella prima parte dell’anno prossimo“: Elon Musk, fondatore di SpaceX e di Tesla Motors, ha annunciato nel corso di un festival a Austin (Texas) che i voli di test per Marte inizieranno l’anno prossimo. Musk ha aggiunto che è essenziale che gli esseri umani possano raggiungere il Pianeta Rosso prima della prossima “probabile” Guerra ...

Twitter - ecco i 46 super-account seguiti da Elon Musk : Ma quali sono gli account seguiti da Elon Musk su Twitter? Scienza, ma non solo. Così, tra pagine di matematica , Fermat's library , e tecnologia , Slashdot , Gizmodo , The Verge , , spunta a ...

Perché Elon Musk esce dal board di OpenAI : Il gruppo, nato per volontà di alcuni tra i principali esperti scienza e informatica al mondo, è impegnato a sensibilizzare sui temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto in merito all'...

Elon Musk regalerà internet a tutto il mondo con i suoi satelliti : Collegare a internet tutto il mondo, sempre, ovunque, anche nei posti più poveri e inaccessibili. E' la nuova sfida di Elon Musk , che ha lanciato in orbita i primi due satelliti della costellazione Starlink dalla base aerea di ...

Elon Musk lascia centro ricerche OpenAi : La decisione arriva dopo diversi annunci da parte di Musk sull'uso in Tesla di questa tecnologia, che secondo il tycoon sarà 'la migliore del mondo' e in grado persino di 'predire la destinazione di ...

Nel successo del Falcon la filosofia spaziale di Elon Musk : Due i concetti di base: componibilità e riusabilità. E il lancio ha confermato la supremazia di Falcon Heavy sui concorrenti. I risultati raggiunti da SpaceX fanno un po’ sfigurare la Nasa, ferma da anni allo sviluppo del proprio sistema di lancio ...

