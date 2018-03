huffingtonpost

: Usa: cade elicottero turistico a New York, due morti e tre feriti gravi - Agenzia_Ansa : Usa: cade elicottero turistico a New York, due morti e tre feriti gravi - repubblica : New York, elicottero turistico cade nell'East River: 2 vittime, tre feriti in condizioni gravi - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Elicottero turistico precipita nell'East River a New York, 5 morti -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Si è salvato solo il pilota. Sono tutte morte le cinque persone che si trovavano a bordo di unper un girosopra New: il velivolo èto, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dato conferma del decesso anche dei tre passeggeri che erano stati estratti vivi, ma in condizioni disperate. Sono infatti deceduti'ospedale di Bellevue, che li aveva accolti.L'unico superstite è quindi il pilota dell'che invece è riuscito a gettarsi fuori dal velivolo al momento dell'impatto con l'acqua. Anche lui è stato ricoverato in ospedale, ha reso noto il capo del dipartimento dei vigili del fuoco.Il proprietario dell'è il gruppoLiberty. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 locali (mezzanotte in Italia). Alcuni ...