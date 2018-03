Elicottero turistico cade nell’East River a New York |  due morti e tre feriti gravi

Elicottero turistico si schianta nel Grand Canyon : 3 morti : Un Elicottero da turismo si è schiantato nel Grand Canyon, in Arizona: 3 persone sono morte ed altre 4 sono rimaste ferite. A bordo del velivolo della compagnia Papillon si trovavano sei passeggeri e il pilota. Ignote le cause dell’incidente. L'articolo Elicottero turistico si schianta nel Grand Canyon: 3 morti sembra essere il primo su Meteo Web.