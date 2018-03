Elicottero turistico cade nell’East River a New York | 5 morti il video dello schianto

Elicottero turistico precipita nell'East River a New York - 5 morti : Si è salvato solo il pilota. Sono tutte morte le cinque persone che si trovavano a bordo di un Elicottero per un giro turistico sopra New York: il velivolo è precipitato nell'East River, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dato conferma del decesso anche dei tre passeggeri che erano stati estratti vivi, ma in condizioni disperate. Sono infatti deceduti nell'ospedale di ...