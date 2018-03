Elicottero con turisti cade nell’East River a New York : due morti e tre feriti gravi Così è precipitato - il video : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. A bordo un gruppo di turisti. Tra i sopravvissuti il pilota del velivolo

Terremoto in Messico - 7.2 / Ultime notizie - cade Elicottero con ministro a bordo : muore il segretario : Un evento sismico di magnitudo 7.2 ha colpito il Sud Ovest del Messico. Una seconda scossa di 5.8 a distanza di pochi minuti. Caduto elicottero con a bordo ministro.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:17:00 GMT)

Terremoto in Messico - precipita Elicottero con a bordo ministro Interno : due morti schiacciati : Terremoto in Messico, precipita elicottero con a bordo ministro Interno: due morti schiacciati Due morti in Messico a causa della caduta di un elicottero militare che aveva a bordo il ministro dell’Interno messicano Alfonso Navarrete che stava sorvolando le zone colpite da un tremendo Terremoto che però finora non aveva fatto registrare vittime.Continua a leggere […] L'articolo Terremoto in Messico, precipita elicottero con a bordo ...

Elicottero tenta di catturare alce : l’animale si lancia contro il rotore e lo abbatte [GALLERY] : 1/3 Credit: Wasatch County Search and Rescue ...

Incidenti in Montagna : cade sulle piste sci dell’Abetone - 70enne soccorso con Elicottero : Incidente in Montagna questa mattina, sulle piste da sci di Abetone (Pistoia): un 70enne di Serravalle Pistoiese è stato soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste da sci, allertati da due istruttori che hanno visto l’uomo sdraiato a terra. L’uomo mostrava una forte amnesia e un grosso ematoma facciale, forse provocato da una caduta. Sul posto i sanitari del 118 di San Marcello Pistoiese, che hanno trasportato il ferito a valle ...

Giappone : Elicottero Apache contro palazzo - almeno un morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Regione Lazio. Feste - porchetta - giri in Elicottero e concerti a Taormina : le spese allegre del gruppo di Storace : Omaggi floreali, giri in elicottero e oltre 80 casse di rosso dei Castelli acquistate da una casa vinicola poi fallita. E ancora: buoni carburante per oltre 30mila euro in poco più di 6 mesi, cene, pranzi e un buffet da 18.000 euro in una delle ville più belle di Roma. In mezzo, una consulenza da 22.000 euro al candidato presidente in Molise. Tutto con i soldi dei contribuenti laziali. Sono solo alcune delle fatture, per oltre 150mila euro, ...

Fiaccolata notturna conclude giornata in ricordo delle vittime Elicottero 118 : L'Aquila - Con una Fiaccolata finita in tarda serata sugli impianti di Campo Felice il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas) ha ricordato i Caduti di Monte Cefalone, i componenti l'equipaggio dell'eliambulanza del 118 morti, insieme allo sciatore infortunato appena soccorso, il 24 gennaio 2017 nell'elicottero schiantatosi contro la montagna. Un'intera giornata dedicata alle vittime del terribile incidente. Al ...

Valanghe in Alto Adige - evacuazioni con l'Elicottero dell'Esercito : Due elicotteri UH-205 del 4/o reggimento Aviazione dell'Esercito di Bolzano e una squadra del Soccorso Alpino della Brigata Tridentina sono stati impiegati per l'evacuazione di un albergo rimasto ...

Nozze gay : due piloti di Elicottero Apache dicono sì : Alta uniforme e sciabole: due capitani dell'esercito americano si sono sposati a West Point nel primo matrimonio gay di due militari in servizio attivo celebrato nella storica accademia da cui escono ...

Aereo si schianta contro un Elicottero : quattro morti : quattro persone hanno perso la vita dopo lo scontro tra un Aereo e un elicottero avvenuto a Philippsburg, nel distretto di Karlsruhe, in Germania. Secondo quanto riporta il...

Maltempo - allerta valanghe : evacuati con Elicottero turisti bloccati in albergo in Alto Adige : ROMA - Dopo la neve dei giorni scorsi aumenta il rischio valanghe in Nord Italia, con situazioni critiche in Alto Adige e Val d'Aosta e Piemonte. Intanto si continua a lavorare per liberare le strade ...

Soccorsa dall'Elicottero dopo l'incidente. Donna trasportata d'urgenza ad Ancona : MONTEGRANARO Un'anziana è stata Soccorsa dall'eliambulanza questa mattina dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale Vergrense, in terrritorio di Montegranaro.