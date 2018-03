Elicottero cade nell’East River  a New York | 5 turisti morti Così è precipitato

Elicottero turistico cade nell’East River a New York : due morti e tre feriti gravi Così è precipitato : video|foto : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. A bordo un gruppo di turisti. Tra i sopravvissuti il pilota del velivolo

Elicottero cade nell’East River a New York : almeno due morti : almeno due le persone che hanno perso la vita, una è stata salvata. Al lavoro polizia e sommozzatori dei vigili del fuoco

Terremoto in Messico - cade Elicottero durante sopralluogo : 13 morti | : Nessuna vittima per il sisma di magnitudo 7.2 nello Stato di Oaxaca, ma un incidente occorso a un velivolo ha provocato la morte di diverse persone. Salvi il ministro dell'Interno e il governatore che ...

Terremoto in Messico : cade Elicottero - salvo il Ministro dell’Interno : Incidente in atterraggio per l’elicottero che trasportava il Ministro messicano dell’Interno, Alfonso Navarrete, nelle zone colpite dal Terremoto: il Ministro, il governatore dello Stato di Oaxaca e altri funzionari si sono salvati, mentre l’incidente ha causato la morte di alcune persone a terra nell’area dell’atterraggio. L'articolo Terremoto in Messico: cade elicottero, salvo il Ministro dell’Interno sembra ...

Grand Canyon - cade Elicottero : 3 morti : 23.32 E' di tre morti e quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nel Grand Canyon, negli Usa, dove un elicottero che trasportava turisti si è schiantato sulle rocce frastagliate. L'incidente è avvenuto nel nordovest dell'Arizona. Il velivolo è un Eurocopter EC130 ed è di una società che organizza ogni anno sul Grand Canyon tour per 600.000 passeggeri. E' precipitato in "circostanze ignote",afferma il portavoce della Federal Aviation, ...

Incidenti in Montagna : cade sulle piste sci dell’Abetone - 70enne soccorso con Elicottero : Incidente in Montagna questa mattina, sulle piste da sci di Abetone (Pistoia): un 70enne di Serravalle Pistoiese è stato soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste da sci, allertati da due istruttori che hanno visto l’uomo sdraiato a terra. L’uomo mostrava una forte amnesia e un grosso ematoma facciale, forse provocato da una caduta. Sul posto i sanitari del 118 di San Marcello Pistoiese, che hanno trasportato il ferito a valle ...