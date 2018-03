Elezioni | Salvini Lega | “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al

Salvini riunisce vertice Lega sul dopo Elezioni - con Bossi-Maroni : Milano, 12 mar. , askanews, E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni ...

Elezioni - Salvini : “Presidenza Camera e Senato? No - voglio il Governo. Lavoriamo a Def - Flat tax e cancellazione Fornero” : “Presidenza Camera e Senato sono sicuramente importanti ma mi interessa trovare maggioranza di Governo che duri non 5 mesi ma 5 anni”, così Matteo Salvini intervistato questa mattina alla Scuola di formazione politica della Lega. “Appoggio da parte del PD? Si parte dal centro-destra. Presidenza Senato? No, voglio il Governo. DEF? Ci stiamo lavorando noi: entro pochi giorni sarà pronta la proposta da presentare a tutti, con ...

Elezioni - Salvini : “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” : “Al primo Consiglio dei ministri, se ne avremo l’occasione, punteremo a cancellare le sette accise sulle benzina perché, pare, che la guerra con l’Etiopia sia finita”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Elezioni, Salvini: “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Salvini : 'Prima il governo - poi faremo il congresso' : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...

Elezioni - Scanzi : “Renzusconi? Temo che non sia finito. Uno in salsa salviniana non è da escludere del tutto” : “Renzusconi? Temo che non sia affatto morto e sepolto. Secondo me, un Renzusconi in salsa salviniana non è da escludere del tutto”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber circa i prossimi scenari post-Elezioni, citando il suo libro e spettacolo. E spiega i motivi: “Renzi non è finito, Berlusconi è bravo ad accalappiare consensi. E al centrodestra ...

Elezioni : Genovese (FI) - mandato a Salvini ma dovrà dialogare con tutti : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Credo che il presidente Mattarella non potrà fare altro che dare a Matteo Salvini il mandato per formare un governo. Penso che andremo incontro a un governo di minoranza che avrà come zoccolo duro la coalizione di centrodestra la quale dovrà però dialogare di volta in

Elezioni - Bossi : “183 parlamentari? Salvini ha eguagliato i numeri che avevo preso io ai tempi della secessione” : “L’Italia ha un problema, la cassa dell’Inps è vuota e ci sono 16milioni di pensionati da mantenere. Non ho capito dove il M5s andrebbe a prendere i soldi per il reddito di cittadinanza. I numeri hanno la testa dura. Salvini premier? Diventa premier, ha preso i voti e Berlusconi lo sostiene”. Così Umberto Bossi a margine della riunione della Lega con i deputati eletti. L'articolo Elezioni, Bossi: “183 parlamentari? ...

Elezioni 2018 - è nelle periferie che Salvini ha vinto : la sinistra operaia è diventata destra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...

Salvini : nuovo governo che può governare o si torna a Elezioni : Milano, 9 mar. , askanews, 'O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani'. Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. 'La ...