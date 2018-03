Elezioni | i direttori dei quotidiani a confronto | ' Soffia vento di protesta'

Elezioni : a Milano direttori quotidiani a confronto - 'serve soluzione rapida' : Una secessione 'strisciante nel Paese c'è già stata, ed è quella economica', ha continuato il direttore de 'Il Messaggero', con 'la politica che si ricorda del Sud solo in occasione delle Elezioni ', ...

Elezioni : a Milano direttori quotidiani a confronto - ‘serve soluzione rapida’ : Milano , 12 mar. (AdnKronos) – Il risultato delle Elezioni politiche del 4 marzo e le sue cause, le possibili alleanze per formare un nuovo governo, la legge elettorale e l’eventualità di tornare a votare. Su questi temi a Tempo di Libri a Milano si sono confrontati i direttori dei cinque principali quotidiani italiani: Luciano Fontana del ‘Corriere della Sera’, Virman Cusenza de ‘Il Messaggero’, Mario ...

Elezioni : a Milano direttori quotidiani a confronto - ‘serve soluzione rapida’ (2) : (AdnKronos) – Il direttore de ‘Il Sole 24 Ore ha avvertito che “i mercati non concederanno tempi lunghi all’Italia. La loro prima reazione è stata razionale e paziente, ma il livello del nostro debito pubblico non ci consente di perdere tempo”. Soprattutto con la fine delle politiche monetarie espansive della Bce, “i mercati monitoreranno i Paesi con un alto debito pubblico”. Per il direttore del ...