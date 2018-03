Elezioni : Berlusconi - per presidenza Camere figure alto livello no automatismi : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Il risultato elettorale non consente alcun automatismo. Le presidenze delle due Camere, soprattutto in una situazione complessa come questa, devono essere figure di alto profilo istituzionale e di garanzia per tutti. Non si può ridurre la questione a delle caselle da riempire nell’ambito di un equilibrio politico complessivo”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘La ...

Elezioni : Berlusconi - impossibile fare legge elettorale migliore di ‘Rosattelum’ : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Non vedo alcuna possibilità, con questi numeri parlamentari e con questa situazione nel Paese, di fare una legge elettorale migliore. Voglio essere ancora più esplicito: non considero migliore una legge elettorale che consegni il governo del Paese a una minoranza, qualunque essa sia. Il voto ha detto con chiarezza che oggi una maggioranza politica fra gli elettori non c’è. Non può essere la legge ...

Berlusconi : “Rischio democratico con nuove Elezioni - anche il Pd si faccia carico del governo” : Presidente Berlusconi, rispondendo all’appello di Mattarella, che ha chiesto di mettere al centro «l’interesse del Paese», lei ha detto che intende fare il possibile, «con la collaborazione di tutti» per uscire dallo stallo. In quel «tutti» chi intendeva, anche il Pd?...

Risultati Elezioni politiche 2018 : vincono M5S e Lega - crollo Renzi e Berlusconi Video : Le elezioni politiche 2018 hanno due vincitori: il Movimento 5 Stelle, che si afferma come il primo partito andando ampiamente oltre la soglia del 30%; e la Lega di Matteo Salvini, che conquista la leadership del centrodestra. Tanti gli sconfitti. Primo tra tutti il Partito Democratico di Matteo Renzi, sceso al di sotto del 20% e, di fatto, fuori dai giochi di governo. Maurizio Martina ha parlato di sconfitta evidente, chiara e netta, e ha ...

Berlusconi : "No alla paralisi che porterebbe alle Elezioni" : Che smentiscono divisioni e malesseri, soprattutto al Sud e si riconoscono in 'un movimento politico unito intorno a Berlusconi, una grande forza politica nazionale dove non esistono distinzioni né ...

Berlusconi - “il candidato è Salvini”/ “No a nuove Elezioni” : l'ipotesi Luca Zaia e la smentita - "una manfrina" : Forza Italia, Silvio Berlusconi: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Elezioni 2018 - il piano di Berlusconi : contatti con i renziani per spaccare il Pd : Il ruolo di regista della coalizione di centrodestra rivendicato da Silvio Berlusconi passa da Matteo Renzi. C’è un interlocuzione in corso tra Forza Italia e i renziani. Un dialogo che ha un duplice obiettivo: in prima battuta trovare sostegno per fare nascere un governo con il partito di Silvio Berlusconi e la Lega. In seconda spaccare definitivamente il Pd. A confermarlo al fattoquotidiano.it sono fonti del centrodestra che chiedono di ...

Berlusconi : "Ora scongiurare una paralisi Porterebbe a nuove Elezioni" : Dal taglio delle tasse all'aiuto a chi è rimasto indietro, da una diversa politica sulla sicurezza e sull'immigrazione alla riforma della giustizia, scongiurando una paralisi che Porterebbe ...

Berlusconi : 'Scongiurare paralisi politica - porterebbe a nuove Elezioni' : 'In leale collaborazione con i nostri alleati e fermo restando l'impegno a sostenere il candidato premier indicato dal maggiore partito della coalizione, si devono produrre le condizioni di una ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : farò di tutto perché Italia si dia governo - : Il leader di Forza Italia si è rivolto con una lettera agli eletti tra le file del partito, chiedendo la collaborazione di tutti per "consentire al Paese di rimettersi in cammino sulla strada della ...

Berlusconi : farò tutto per dare un governo all'Italia - no a nuove Elezioni : ... io sarò in prima linea come sempre, nonostante la impossibile e inaccettabile condanna politica che mi ha costretto a non partecipare alle elezioni, con una conseguente forte penalizzazione del ...