Elezioni : a Milano direttori quotidiani a confronto - ‘serve soluzione rapida’ (2) : (AdnKronos) – Il direttore de ‘Il Sole 24 Ore ha avvertito che “i mercati non concederanno tempi lunghi all’Italia. La loro prima reazione è stata razionale e paziente, ma il livello del nostro debito pubblico non ci consente di perdere tempo”. Soprattutto con la fine delle politiche monetarie espansive della Bce, “i mercati monitoreranno i Paesi con un alto debito pubblico”. Per il direttore del ...

Elezioni : Corrado (M5S) - modello Milano? Pd regge solo in centro città : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - "Sono estremamente felice che il sindaco Sala ritenga soddisfacente il risultato milanese che peraltro ridimensiona notevolmente il Pd. Ciò che pare surreale, però, è la storiella del modello Milano. Il sindaco forse non ha fatto un’analisi del voto, secondo la quale il

Elezioni : M5S Milano - scarso rispetto da consiglieri eletti che non si dimettono : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – “scarso rispetto del ruolo e dei cittadini” dimostrano quei consiglieri comunali eletti in Parlamento che non si dimettono. E’ la denuncia del capogruppo M5S in Comune di Milano, Gianluca Corrado. “Ci risulta che in molti, tra cui Sardone, Comazzi, Parisi, Bastoni, Morelli e Palmeri, che hanno conquistato un nuovo seggio -di certo più remunerativo rispetto a quello che occupano a Palazzo ...

Elezioni LOMBARDIA 2018 : VINCE FONTANA - DISFATTA GORI/ Il Pd conquista solo Milano e Bergamo : Attilio FONTANA doppia Giorgio GORI, ELEZIONI LOMBARDIA 2018: Centrodestra VINCE col 49,7% straccia il Pd. "Ripartiamo dall'autonomia, continuità con Maroni". Incontro con Salvini a Milano(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Elezioni 4 marzo - Borsa di Milano sotto pressione. Ma niente panico : Banche in affano a Piazza Affari. Ma il voto non disorienta i listini europei e Milano limita i danni

Milano sconta l'esito incerto delle Elezioni politiche : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea ...

Elezioni : Borsa Milano rallenta - -0 - 8% - : Milano, 5 MAR - Piazza Affari flette dopo l'esito delle Elezioni politiche. Il Ftse Mib cede lo 0,80% a 21.733, appesantito dal crollo di Mediaset , -6,4%, , con il risultato di Forza Italia inferiore ...

Elezioni : Pd tiene a Milano - Tabacci fa pieno di voti - eletti Quartapelle e Cerno : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – Il Partito democratico tiene ed è ancora molto forte a Milano centro, con la Lega vera avversaria del centrosinistra e il Movimento 5 Stelle in crescita rispetto a cinque anni fa. Alla Camera, nel collegio di Milano 1, il centrosinistra, con Mattia Mor all’uninominale, prende il 40%. Qui, in centro città, il Pd con il 28% batte Forza Italia e la Lega Nord, che ha candidato Alessandro Morelli e in ...

Borsa Italiana & Elezioni/ Milano - news : Mediaset a -5 - 5% - spread a 140 punti base (5 marzo 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:16:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari e il risultato delle Elezioni (5 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 04:21:00 GMT)

Elezioni 2018 - risultati Politiche e Regionali/ Diretta affluenza h19 al 58 - 4%. Seggi Milano - code e ritardi : risultati Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos Seggi a Roma, Milano e Napoli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - affluenza Politiche Regionali/ Diretta - dati h19 : Milano e Roma - code seggi “2 ore per votare” : Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: risultati, affluenza h12 al 19%, attesa dati h19. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. code ai seggi Milano e Roma(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:40:00 GMT)