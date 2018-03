Elezioni | a Milano direttori quotidiani a confronto | ‘serve soluzione rapida’ 2

meteoweb.eu

: Ora da un mercato di Milano, la Lega sempre in mezzo alla gente... prima e dopo le elezioni! Un abbraccio a tutte A… - matteosalvinimi : Ora da un mercato di Milano, la Lega sempre in mezzo alla gente... prima e dopo le elezioni! Un abbraccio a tutte A… - Agenzia_Ansa : #Elezioni2018, Berlusconi contestato all'interno del suo seggio elettorale a Milano da una Femen a torso nudo - - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi contestato a Milano in via Scrosati mentre stava per votare. “Berlusconi, sei scaduto”, la… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) (AdnKronos) – Il direttore de ‘Il Sole 24 Ore ha avvertito che “i mercati non concederanno tempi lunghi all’Italia. La loro prima reazione è stata razionale e paziente, ma il livello del nostro debito pubblico non ci consente di perdere tempo”. Soprattutto con la fine delle politiche monetarie espansive della Bce, “i mercati monitoreranno i Paesi con un alto debito pubblico”. Per il direttore del ‘Corriere della Sera, però, “la crisi non sarà molto rapida. Siamo ancora nella fase in cui ogni vincitore pensa veramente di aver vinto”. Il primo passaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “sarà di verificare se qualcuno è in grado di portagli una”, ma “non affiderà incarichi al buio”. Le opzioni per Fontana sono due: un governo sostenuto da tutti i partiti o un nuovo voto. ...