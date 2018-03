Elena Santarelli | “Mio figlio ha un tumore | affronta le cure senza lamentarsi”

“È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire tutto. “Il mio amato bambino…” : La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l’amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro ...

Elena Santarelli sul figlio malato : “Non ha la leucemia ma un tumore” : Elena Santarelli e il figlio malato: “Non ha la leucemia, ma un tumore” Elena Santarelli non si nasconde dietro a un dito e torna a parlare di Giacomo, il figlio di otto anni avuto dal marito Bernardo Corradi a cui è stata diagnosticata una malattia spinosa lo scorso 30 novembre. Lo ha fatto oggi dal […] L'articolo Elena Santarelli sul figlio malato: “Non ha la leucemia ma un tumore” proviene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli risponde a Nadia Toffa : «Hai ragione - anche mio figlio è un guerriero» : Nadia Toffa, 38 anni, è tornata alla conduzione de Le Iene dopo due mesi di stop forzato e non ha usato giri di parole. «Ho avuto un cancro», ha detto, «Sono stata operata, ho affrontato le cure ma non trattatemi da malata. Non siamo malati, siamo guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco». Dichiarazioni di coraggio e di forza che hanno immediatamente suscitato il sostegno di tutta Italia. E che ha voluto ribadire anche Elena ...

