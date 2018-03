Elena Santarelli | il tumore del figlio Giacomo Sfogo sui social | la showgirl chiede

Elena Santarelli rompe il silenzio : "Mio figlio ha un tumore" : Sono mesi piuttosto difficili per Elena Santarelli e Bernardo Corradi , la showgirl, infatti, lo scorso dicembre ha confessato al pubblico che il figlio Giacomo ha alcuni problemi di salute. Dopo ...

“Ma che ne sapete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

“Ma che ne sapete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

Elena Santarelli - IL TUMORE DEL FIGLIO GIACOMO/ “Più facile guarire che eliminare la stupidità di certa gente” : ELENA SANTARELLI e il TUMORE del FIGLIO GIACOMO: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Elena Santarelli racconta la malattia del figlio : Elena Santarelli con molta discrezione e dolore, ha raccontato in diverse occasioni sui social della malattia del figlio. Ha fatto sapere quello che stava accadendo nella sua vita decidendo però sempre di tutelare il figlio e tutta la sua famiglia. Il suo impegno come mamma e come donna è stato apprezzato da tutti i “follower” che le hanno dato il loro sostegno ed espresso la loro vicinanza. La discrezione della showgirl è stata anche nello ...

Elena Santarelli - malattia del figlio : ‘Stupidità e insensibilità di alcuni’ : Elena Santarelli, lungo sfogo su Instagram: “Non è stato facile espormi, ecco perché l’ho fatto” Elena Santarelli sta passando un momento privato molto delicato. Suo figlio Giacomo di otto anni è malato di un tumore, come lei stessa ha fatto sapere di recente, esponendosi pubblicamente. La notizia ha presto fatto capolino su tantissime testate web […] L'articolo Elena Santarelli, malattia del figlio: ‘Stupidità e ...

Elena Santarelli e la forza del figlio Giacomo : «Affronta le cure - non si lamenta» : I bambini sono più forti di quanto si possa immaginare. E sanno insegnare agli adulti lezioni importanti. Anche di fronte alla malattia, quando piccoli come sono ci si aspetterebbe che siano fragili, invece li si scopre guerrieri. Grandi guerrieri. Elena Santarelli nell’affrontare la paura più grande di un genitore, un figlio che si ammala, lo racconta via social. Con estrema delicatezza la showgirl parla della battaglia che sta conducendo ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ “Mi sono esposta per aiutare altre mamme - ma certi titoli..." : Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Elena Santarelli racconta la malattia del figlio : 'Giacomo non ha la leucemia - un altro tumore' : Elena Santarelli , con discrezione e dolore, ha raccontato in diverse occasioni sui social della malattia del figlio . Ha fatto sapere quello che stava accadendo nella sua vita decidendo però sempre ...

Elena Santarelli : “Mio figlio ha un tumore - affronta le cure senza lamentarsi” : Elena Santarelli, 36 anni, torna a parlare della malattia del figlio Giacomo, 8, avuto dal marito, il calciatore Bernardo Corradi, 41. Lo scorso novembre, la...

“È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire tutto. “Il mio amato bambino…” : La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l’amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro ...

Elena Santarelli sul figlio malato : “Non ha la leucemia ma un tumore” : Elena Santarelli e il figlio malato: “Non ha la leucemia, ma un tumore” Elena Santarelli non si nasconde dietro a un dito e torna a parlare di Giacomo, il figlio di otto anni avuto dal marito Bernardo Corradi a cui è stata diagnosticata una malattia spinosa lo scorso 30 novembre. Lo ha fatto oggi dal […] L'articolo Elena Santarelli sul figlio malato: “Non ha la leucemia ma un tumore” proviene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli - “mio figlio Giacomo in lotta”/ L'appello “aiutate i bambini con tumore celebrale” - ecco come : Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo? Le ultime notizie sulle condizioni del bambino malato, nato dal rapporto con Bernardo Corrado: "La battaglia continua"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Elena Santarelli a Nadia Toffa : 'Mio figlio non si arrende' : Dopo la toccante rivelazione di Nadia Toffa, fatta durante l'ultima puntata de "le Iene" al pubblico di Italia 1, durante la quale la giornalista ha raccontato la sua lotta contro un cancro, ha deciso di parlare ai suoi fan anche Elena Santarelli. La bionda soubrette romana ha rivelato che sta attraversando lo stesso problema con suo figlio Giacomo. L'attrice ha raccontato che il suo primogenito, nato dalla storia con l’ex calciatore Bernardo ...