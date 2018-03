“Eccoci qua” Poi tutte morte Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia Lei | figlia

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 marzo 2018) A fine mese avrebbe detto sì. Sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni,del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del Trabzonspor calcio), che opera in diversi settori e proprietaria del jet, si è spenta sulla via del ritorno, con il jet privato che la stava riportando a casa dal suoalprecipitato tra le montagne iraniane. Con lei 7 amiche e tre membri dell’equipaggio. Nessuno è sopravvissuto. L’aereo, secondo quanto riferiscono i media locali, era partito da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, e stava rientrando a Istanbul, quando ...