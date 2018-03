Ecco come mantenere in salute l’intestino

Eva Henger incontra la sua hater a Le Iene : Ecco come è andata a finire : Su Leggo.it tutti gli approfondimenti de Le Iene. Eva Henger è finita in un vortice di polemich e dopo il canna gate. L'ex pornodiva è stata presa di mira da molti hater che sostenendo Francesco Monte ...

Uno smartphone Samsung in regalo - Ecco come ottenerlo direttamente alla cassa : Nei maggiori rivenditori di elettronica del nostro paese è stata attivata da pochi giorni una promozione estremamente interessante lanciata dalla Samsung. Non si tratta di uno sconto su un prodotto come spesso la Samsung fa per i suoi clienti. Questa promozione prevede il regalo di un 'Samsung Galaxy J3 2016' da ritirare nei molti punti vendita che hanno aderito all'offerta. Cosa bisogna acquistare per avere in regalo lo smartphone? La ...

Enzo Sturiano : Crollo Pd? Poteva andare peggio. Ecco come rinnovare il partito a Marsala : Esce fuori una linea politica chiara e netta voluta dalla segretaria del circolo, Antonella Milazzo, dal sindaco e dagli assessori e da chi ha votato e approvato quel documento, consiglieri comunali ...

NoiPa - come si accede al nuovo portale? Ecco come fare Video : Il servzio #NoiPa ha ripreso a funzionare anticipatamente, in to ad un avviso che informava gli utenti della sospensione del sito istituzionale NoiPa fino al 12 marzo 2018 e quindi è possibile visualizzare i cedolini o consultare la banca dati [Video]che NoiPa mette a disposizione. Il sito istituzionale in questione è stato rivoluzionato e aggiornato per rendere più sicuro il portale e per proteggere i dati degli utenti, tra le varie novita' è ...

GEO-FINANZA/ Ecco come evitare la guerra commerciale tra Usa e Ue : Se ci fosse una rottura tra Ue e Stati Uniti in materia di dazi, Germania e Italia subirebbero danni pesanti al loro export.

Il reddito di cittadinanza è stato introdotto un anno fa in Finlandia : Ecco come funziona : Da dicembre 2016 duemila finlandesi ricevono dal Governo 560 euro al mese, direttamente sul conto corrente al posto del sussidio di disoccupazione. Ad annunciare la misura alle persone selezionate una lettere in cui il governo di Helsinki...

Diabete di tipo 2 : Ecco come un’alimentazione ricca di fibre aiuta a migliorare le condizioni di salute : La battaglia contro il Diabete di tipo 2 potrebbe presto potenziarsi grazie ad uno studio pionieristico sull’alimentazione ricca di fibre condotto da Liping Zhao, professore del Dipartimento di Biochimica e Microbiologia della Rutgers University-New Brunswick. Il Diabete di tipo 2, una delle malattie debilitanti più comuni, si sviluppa quando il pancreas produce troppa poca insulina – un ormone che aiuta il glucosio ad entrare nelle cellule per ...

Cancro ai polmoni - Ecco come le fibre di amianto lo scatenano. “Speranze per una migliore diagnosi precoce” : Perché l’amianto è così pericoloso per la salute? come fa a provocare il Cancro ai polmoni? Una prima risposta arriva da uno studio svizzero coordinato da una ricercatrice italiana, Emanuela Felley-Bosco, del laboratorio di oncologia molecolare dell’Università di Zurigo. Secondo la ricerca, pubblicata sulla rivista Oncogene (Nature), tutto parte da un’infiammazione cronica, che porta poi al Cancro. Finanziato dalla Fondazione nazionale svizzera ...

Legge 104 - invalidità per depressione? Ecco come richiederla : Ebbene sì, anche la depressione rientra in quelle categorie di invalidità per cui è possibile chiedere un'indennità monetaria. Il cittadino interessato potrà infatti chiedere il sussidio di invalidità attraverso la Legge 104. Ci sono però alcuni parametri che dovranno essere rispettati dal richiedente per usufruire del beneficio. Tutti i dettagli sulla questione La depressione è molto comune tra la popolazione. Sono circa 330 milioni le persone ...

Filippa Lagerback - abito da sposa : “Ho fatto la prima prova - Ecco come sarà…” : Filippa Lagerback, una protagonista della serie web Casa oltre, l’8 giugno dirà sì a Daniele Bossari. ecco le nuove dichiarazioni sulla storia d’amore e sui preparativi per il matrimonio. Filippa Lagerback e Daniele Bossari, i segreti della loro storia d’amore “C’è il lieto fine — precisa la “valletta” di Che tempo che fa al Corriere.it […] L'articolo Filippa Lagerback, abito da sposa: “Ho fatto la prima ...

Allergie respiratorie in aumento : Ecco come difendersi : Il 15-18% degli italiani soffre di Allergie respiratorie, che sono anche in costante aumento, secondo Domenico Schiavino, responsabile dell’unità di Allergologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma: “All’inizio del secolo scorso gli allergici erano cosi’ pochi che la malattia veniva definita atopica, cioe’ non classificabile,” spiega l’esperto all’AGI. “Con l’inquinamento ...

Apre casa di riposo nuovi posti di lavoro Ecco COME : Apre una nuova casa di riposo a Cavagnolo. E, la società che la gestirà ha creato nuovi posti di lavoro. ECCO COME potersi candidare. Apre una nuova casa di riposo I lavori alla nuova struttura di ...

Ballando con le Stelle 2018 : Ecco come si vota da casa : Ballando con le Stelle come ogni anno il televoto è indispensabile per decretare la classifica finale di ogni puntata: a Ballando con Le Stelle 2018 il pubblico da casa può, ogni settimana, confermare o ribaltare l’esito delle votazioni della giuria. ecco in quali modalità. Il televoto può avvenire attraverso chiamata da numero fisso o con l’invio di sms. Per quanto riguarda le telefonata, il numero da chiamare è l’894.001: ...

Nonna Irma : Ecco come si diverte in motocicletta a “soli” 93 anni : E’ diventata virale, facendo letteralmente il giro del mondo, la storia di Nonna Irma, la simpatica ed arzilla 93enne, partita per fare volontariato in Kenya in un orfanotrofio. Nelle ultime foto postate su Facebook, la ritroviamo in sella a una motocicletta, guidata da un ragazzo del posto. Insomma, la nostra giovincella continua a stupirci, tanto che la nipote, Elisa Coltro, commenta: “Io ve lo dico… ho seri dubbi che la Nonna rientri in ...