È scienza | le sorelle ci aiutano a diventare persone migliori

(Di lunedì 12 marzo 2018) Questo blog è stato pubblicato su Mother.ly. Ed è stato tradotto da Huffpost Usa da Milena Sanfilippoby Annamarya ScacciaNel mio trio diio sono quella di mezzo, perciò so tutto su come leriescano a darti sui nervi un minuto prima, ed essere le tueamiche quello dopo. In fin dei conti, la nostra era una famiglia affiatata – anche se del tutto disfunzionale – e ho imparato tanto sul mondo e su me stessa grazie alla loro presenza nella mia vita.Non sorprende quindi che, secondo la ricerca, avere dellecela un sacco di vantaggi comprovati (sebbene possa risultare difficile crederlo quando "prendono in prestito" il tuo maglione preferito per la decima volta)"Letia sviluppare competenze sociali quali la comunicazione, l'arte della negoziazione e del compromesso", spiega Alex Jensen assistente professore ...