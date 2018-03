E ora tocca alla Juventus

Chiabotto - lo sfogo tra le lacrime : "Ho toccato il fondo - ora riparto" : Cristina Chiabotto non riesce a trattenere le lacrime e si sfoga ai microfoni di Verissimo su Canale Cinque. Intervistata da Silvia Toffanin ripercorre la fine della sua storia con Fabio Fulco. La ...

Buche - sul web l'ironia dei romani «Tuttapposto - ancora se tocca» : Rabbia, protesta, sconforto, polemiche politiche e vane promesse: ma le Buche stradali sono anche uno di quei temi assolutamente irresistibili per lo spirito critico, l'ironia feroce e il sarcasmo dei ...

Le tre voci del centrodestra : ora tocca a noi : Se gli elettori vorranno e se il Presidente della Repubblica lo decidera' 'sono a disposizione della mia Patria' che 'cercherò di servire nel modo migliore'. Antonio Tajani parla dopo l'investitura ...

È ora di un nuovo Happy Friday con Vodafone - stavolta tocca al Super Enalotto : Come ogni venerdì torna il regalo legato all'iniziativa Happy Friday di Vodafone. Oggi il regalo è legato al Super Enalotto online, con un bonus che potrebbe farvi diventare ricchi. L'articolo È ora di un nuovo Happy Friday con Vodafone, stavolta tocca al Super Enalotto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“La verità”. E ora tocca a Max Biaggi che - a sorpresa - rompe il silenzio. Le lacrime di Bianca Atzei in Honduras - i gossip a non finire e tanto di nuova fidanzata in Italia. Poi il messaggio del centauro che mette tutti a tacere : Bianca Atzei è ancora una concorrente dell’Isola dei Famosi, anche se questa settimana rischia di essere l’ultima per lei in Honduras. È finita in nomination insieme a Elena Morali e Alessia Mancini ma non è detta l’ultima parola, considerando il nuovo meccanismo di televoto per i naufraghi eliminati e la ‘nuova’ Isola che non c’è. Negli ultimi giorni di reality Bianca non ha più aperto il capitolo Max ...

“Fermi tutti… tocca a lei”. La prova del cuoco - cambio alla conduzione. Dopo anni di onorato servizio Antonella Clerici passa il testimone. E - dopo tante voci di corridoio - arriva un nome non proprio gradito : “Un boccone molto amaro…” : Da un po’ di tempo si inseguono i rumors sulla conduzione de La prova del cuoco. dopo aver condotto il programma per tanti anni Antonella Clerici potrebbe andare oltre e lasciare l’amata striscia culinaria di Rai 1. Naturalmente non sono mancate le polemiche e la stessa Antonellina non è sembrata sempre così felice di lasciare. A tornare sull’argomento, dopo qualche momento di silenzio stampa, è stato il settimanale ...

Comcast - Opa miliardaria su Sky Il mercato : ora tocca a Mediaset : Comcast vuole mettere un piede nel ricco mercato televisivo europeo, una mossa che spiazza la famiglia Murdoch e riaccende il risiko dei media nel Vecchio Continente spingendo gli operatori a interrogarsi sul futuro di Mediaset e delle scelte della famiglia Berlusconi (il Biscione ha appena spuntanto gli artigli ai francesi di Vivendi). Il titolo del gruppo di Cologno Monzese è uno dei migliori stamane nella seduta di Piazza Affari, in rialzo di ...

Italia - stoccata Cannavaro : ”Ancora Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta. Nessuno si è preso…” : Italia, stoccata Cannavaro:”Ancora Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta. Nessuno si è preso…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, stoccata Cannavaro- Fabio Cannavaro, intervistato sulle pagine di “La Gazzetta dello Sport” non usa mezzi termini e analizza le recenti notizie sulla Nazionale e sull’ addio/non addio ...

Maltempo - ora tocca a Napoli : traffico in tilt e voli bloccati. Scuole chiuse e ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Sebastian Vettel - ora tocca a te! Parte la caccia al Mondiale - Ferrari da collaudare : Sebastian Vettel, ora è arrivato il tuo momento. Il tempo delle chiacchiere è finito, si inizia a fare terribilmente sul serio, si devono costruire le basi per disputare una grande stagione, per lottare seriamente per il Mondiale e per riportare in Italia quel titolo iridato che manca da più di un decennio. Il tedesco oggi ha osservato da lontano il lavoro svolto da Kimi Raikkonen ma da domani toccherà a lui: il finlandese accenderà il motore ...

Striscia - Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso/ Isola - audio choc : ora tocca ad Alessia Marcuzzi : Striscia, Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso: audio choc inedito a Domenica Live, la conduttrice passa la "patata bollente" ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:59:00 GMT)

Si vende poco? Allora tocca ai longseller : La classifica, in attesa dei soliti guizzi di mercato, un po' femministi, che precedono l'otto marzo procede a voltaggio bassissimo. In vetta c'è sempre il giallone alla francese di Fred Vargas, Il morso della reclusa (Einaudi), che vende poco meno di 7mila copie. Un volume di vendite che nei periodi caldi dell'anno, come quello che precede il Natale, potrebbe non bastare nemmeno per raggiungere la decima posizione.Al secondo ...