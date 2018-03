E’ morto Oskar Groening | il “contabile di Auschwitz”

È morto Oskar Gröning - l’ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz” : Oskar Gröning, un ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz”, è morto. Gröning nel 2015 era stato condannato a quattro anni di prigione per essersi reso «complice di almeno 300mila crimini» commessi ad Auschwitz fino al 1944. Lo scorso The post È morto Oskar Gröning, l’ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz” appeared first on Il Post.

