È morto lo stilista francese Hubert de Givenchy

(Di lunedì 12 marzo 2018) Lodea 91 anni sabato 10 marzo, nel suo castello vicino a Parigi. La notizia è stata diffusa dal compagno delloPhilippe Venet, con una nota: “Monsieursi è spento nel sonno sabato 10 marzo 2018. I nipoti e le nipoti, i figli, condividono il dolore” Instagram Fondatore dell’omonima casa di moda, nel lontano 1952 – oggi affidata allaClare Waight Keller –è riconosciuto come uno dei più grandi stilisti del secolo scorso per la sua idea di eleganza, pure e semplice, non a caso ha vestito donne come la regina Elisabetta II, Jacqueline Kennedy e Audrey Hepburn: è suo il famoso tubino che l’attrice indossa in Colazione da Tiffany, uno degli abiti più iconici del Novecento.