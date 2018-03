“È finita per colpa sua” Chi è e cosa rivela l’ex di Francesca Cipriani La storia

Che cos’è la malattia X - finita nella lista dei patogeni più pericolosi : (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images) La prossima grande epidemia potrebbe essere dovuta a una malattia che ancora conosciamo e che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiamato genericamente Disease X (o malattia X), inserendola nella List of Blueprint Priority Diseases del 2018, lista dei patogeni più pericolosi che appunto potrebbero causare la prossima grande epidemia globale e per i quali non esistono ...

Grecia - presidente Paok in campo con la pistola/ Video - minaccia arbitro per gol annullato : “Carriera finita” : Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: Video. minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:03:00 GMT)

Uomini e Donne - è finita tra Alex e Alessandro del trono gay : ecco perché Video : #Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono stata la seconda coppia della storia del #trono gay di Uomini e Donne [Video] trono inserito nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi da appena due edizioni. La giovanissima coppia, a distanza di pochi mesi dalla scelta, si è detta addio: per quale motivo? Che cosa è successo? Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei seguenti paragrafi. trono gay: Alex e Alessandro ...

Uomini e Donne - è finita tra Alex e Alessandro del trono gay : ecco perché : Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono stata la seconda coppia della storia del trono gay di Uomini e Donne (trono inserito nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi da appena due edizioni). La giovanissima coppia, a distanza di pochi mesi dalla scelta, si è detta addio: per quale motivo? Che cosa è successo? Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei seguenti paragrafi. trono gay: Alex e Alessandro si sono ...

Federico e Marta - C'è Posta per te/ Un amore ostacolato dai figli per la differenza d'età : com'è finita? : La storia di Federico e Marta a C'è Posta per te: un amore contrastato dai figli a causa della grossa differenza d'età. Maria De Filippi dalla parte della coppia(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:40:00 GMT)

CRISTINA CHIABOTTO / “Perché è finita con Fabio Fulco? È stato un esaurirsi - oggi non lo amo più” (Verissimo) : CRISTINA CHIABOTTO, ospite a Verissimo sabato 10 marzo 2018, parla, per la prima volta, in tv, della fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata oltre 12 anni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:20:00 GMT)

SANDRA MILO/ "Mica la mia vita è finita - potrei ancora perdere la testa per un uomo!" : SANDRA MILO si racconta in vista del suo 85esimo compleanno, un traguardo caratterizzato da grandi successi e dal desiderio di non farsi ancora da parte.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Temptation - Valeria Bigella : 'Ecco perchè è finita con Alessio Bruno. E' stato lui - ma a me andava bene' : ROMA - 'Fuori da Temptation Island abbiamo continuato ad avere litigi e discussioni legati al programma e a tutto ciò che ne è scaturito dopo'. Valeria Bigella , ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', ...

La campagna elettorale è finita. Appello di Sergio Mattarella per sbloccare l'empasse : L'Appello è misurato, scevro da ogni drammatizzazione: bisogna avere tutti "senso di responsabilità" e "saper collocare al centro l'interesse generale del paese e dei suoi cittadini". Proprio sull'esempio delle donne che, dopo battaglie fortemente divisive, poi si impegnarono, sollecitando i partiti di appartenenza, nella pars construens, come la legislazione sul nuovo diritto di famiglia. Queste le parole che Mattarella pronuncia ...

Valeria di Temptation Island spiega perché é finita con Alessio Bruno : Temptation Island, Valeria e Alessio: perché si sono lasciati dopo il programma perché Valeria e Alessio di Temptation Island si sono lasciati? Dopo qualche mese di silenzio, la Bigella ha deciso di chiarire la faccenda e spiegare il motivo dell’addio al ragazzo che un tempo sognava di sposare. Come rivelato a Uomini e Donne Magazine, […] L'articolo Valeria di Temptation Island spiega perché é finita con Alessio Bruno proviene da ...

Tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita? Per i Jelena una nuova pausa di riflessione : Tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita, lo annuncia E!Online. Dopo le foto emerse in rete, che immortalavano i Jelena di nuovo insieme, altre indiscrezioni fanno capolino sulle fonti internazionali. E!Online comunica ai fan che tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita: la coppia è in pausa di riflessione per l'ennesima volta ma non sembra che stavolta si sia giunti davvero al capolinea. Su E!Online si legge: "They were having a lot of ...

“Lo abbiamo trovato impiccato”. Si è ucciso per uno stupido scherzo. Era uno degli studenti più brillanti di medicina - ma per colpa del suo migliore amico ha deciso di farla finita. “Lo aveva detto a tutti…” : Una storia bruttissima, uno scherzo stupido finito nel peggiore dei modi. aveva confidato ad un amico la scappatella con una ragazza tramite un messaggio, ma lui per scherzo lo ha inoltrato a quasi tutta l’Università. Un gesto fatto con leggerezza e per scherzo ma che per Edward Senior, da tutti chiamato Ted, 22enne giocatore di rugby oltre che brillante studente di medicina all Swansea University, in Galles, era davvero troppo da ...

Volley : Superlega - chiusa la Regular Season - definita la griglia Play Off : I TABELLINI- SIR SAFETY CONAD PERUGIA - BUNGE RAVENNA 3-0 , 25-15, 25-14, 25-19, SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Zaytsev 17, Podrascanin 1, Atanasijevic 18, Berger 13, Anzani 5, Cesarini , L, , ...

“Hai lasciato le pa**e a casa!”. C’è posta per Te - anche Maria contro Giorgio. Una frase dell’uomo fa scoppiare il putiferio in studio - e in rete è una sfilza infinita di insulti. Stavolta pure la De Filippi costretta a intervenire : E alla fine anche Maria ha perso le staffe. La signora di canale 5, sempre pacata e tranquilla non è riuscita a tacere davanti alla storia di Carmen e Giorgio, andata in onda durante l’ultima puntata di C’è posta per te che ha visto, tra l’altro, la partecipazione speciale di Luca Argentero e Emma Marrone. Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre che non si vedono e non si sentono da quasi dieci anni. I due si sono allontanati a ...