' E come va l' amore? Sono sentimentalmente genuflesso' Queen Franca torna e i Leosiners

come rompere una storia d’amore? Ve lo dice il segno zodiacale : Non c’è modo di girarci intorno: le rotture sono dolorose, indipendentemente dal fatto che siate voi a causarle o che le subiate. E quando sapete che una relazione è finita, perché l’amore si è esaurito o per altri motivi scatenanti (incompatibilità di carattere, tradimento…), è sempre difficile cercare il modo giusto per porre fine al rapporto. Una sentenza fulminea e senza possibilità di replica? Una conversazione cuore a ...

Al Bano Carrisi/ "Cantare è come fare l'amore" (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a Madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:21:00 GMT)

come dimostrare l'amore al tuo uomo - in base al suo linguaggio amoroso : Nelle relazioni, le persone tendono a dare amore al partner nel modo in cui vorrebbero riceverlo. Ad esempio, chi tra noi ha bisogno di un lungo abbraccio quando è sotto stress potrebbe dare per scontato che anche il partner voglia lo stesso. Magari, in realtà, avrebbe gradito di più un aiuto con la sua lista infinita di cose da fare.Questo approccio presuntivo può risultare inefficace, abbiamo tutti preferenze ...

Accorsi porta in scena Ariosto e Boccaccio : 'Io - come Orlando sempre sospeso tra amore e follia' : 'Dicono che a narrar storie il mondo diventi assai meno terribile. E per tal compito, in questi tempi amari...', Stefano Accorsi si è messo all'opera. E si è trasformato in un cavaliere narrante che ...

Stefano Bettarini - dedica d'amore a Nicoletta Larini : ' A quello che eravamo - a quello che ora siamo - a come saremo' : MILANO - Stefano Bettarini tira fuori il suo lato romantico. L'ex inviato dell'Isola dei Famosi ha postato una foto che lo vede assieme alla fidanzata Nicoletta Larini , che compie 24 anni, seguita ...

“Amore mio - andiamo dalla nonna!”. Ma la felicità diventa orrore. Un pomeriggio come tanti da trascorrere in famiglia : Kamilla era sorridente e raggiante. Non sapeva a soli 12 mesi quello che le stava per accadere : “Lo strazio di una madre” : Un pomeriggio con la sua bimba di un anno, nulla poteva turbare il sabato di Kamilla Jones e della sua mamma. L’idea era di trascorrere del tempo in famiglia, a casa della nonna, serenamente. Ma quel giorno è stato il peggiore della vita per tutti. I fatti si sono svolti a Inverell, in Australia, dove mentre la donna avanzava per la strada con la sua bimba nel passeggino è stata improvvisamente attaccata da un rottweiler che si è ...

Fabrizio Corona libero - Silvia Provvedi : "Il giorno della scarcerazione abbiamo fatto l'amore come fosse la prima volta" : «Fabrizio è stato scarcerato il 21 febbraio scorso dopo aver passato 16 mesi a San Vittore, non chiedetevi se abbiamo subito fatto l'amore, perché è stato come la prima...

I primi giorni di Corona "libero" - la fidanzata : "Se abbiamo fatto l'amore? come la prima volta" : Attendeva da mesi Fabrizio Corona, da quando lo scorso giugno è arrivata la sentenza positiva del Tribunale di Milano che lo scagionava dalle accuse per cui avrebbe scontato ancora altri anni di carcere, e

La fidanzata di Corona : "Se abbiamo fatto l'amore quando è uscito dal carcere? È stato come la prima volta" : Dopo 16 mesi di carcere, Fabrizio Corona lo scorso 21 febbraio ha lasciato il carcere di San Vittore e per la sua fidanzata non può esserci gioia più grande che averlo di nuovo a casa. Intervistata ...

Silvia Provvedi : “Fabrizio Corona? Abbiamo fatto l’amore come se fosse la prima volta”. E sul matrimonio e i figli… : Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona, ha voluto affidare a Chi, in edicola da mercoledì 28 febbraio, un “diario” sulle emozioni provate dopo la scarcerazione del compagno. Silvia Provvedi parla della nuova vita di Fabrizio Corona senza social e in comunità “Fabrizio, cioè il mio fidanzato, lo scorso 21 febbraio, ha lasciato il carcere di […] L'articolo Silvia Provvedi: “Fabrizio Corona? Abbiamo fatto ...

"Il giorno che hanno scarcerato Corona - abbiamo fatto l'amore come fosse stata la prima volta" : "Fabrizio, cioè il mio fidanzato, lo scorso 21 febbraio, ha lasciato il carcere di San Vittore dopo 16 mesi di galera". Così, sul numero di Chi in edicola domani, inizia il lungo diario che Silvia Provvedi, fidanzata di Fabrizio Corona, ha voluto affidare al settimanale diretto da Alfonso Signorini."Da dove ricomincia Fabrizio? Da alcune privazioni, da altre soddisfazioni. Niente interviste, niente social, niente ...

“Addio Giorgio - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sconcerto e sorpresa : “Ma come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...

Francesco Monte/ Eva Henger : "Il suo amore per Paola? Vero come quello tra me e Casella" (Isola dei Famosi) : Ancora accuse per Francesco Monte. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 06:24:00 GMT)