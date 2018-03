È arrivata la felicità cambia di programmazione | dal martedì al sabato

È arrivata la felicità - la puntata del 13 marzo : anticipazioni : Torna in prima serata la fiction targata Rai E’ arrivata la felicità con la quarta puntata della nuova stagione. Le storie della tramissione, in onda martedì 13 marzo alle 21.25 su Rai1, continuano a ruotare attorno alla coppia formata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, rispettivamente Angelica e Orlando, nonché alle rispettive famiglie. La fiction è fondamentalmente un affresco che racconta, con le tinte forti e dissacranti della ...

E’ arrivata la Felicità si sposta nel sabato sera di Rai 2 : E' Arrivata la Felicità 2 Se le vie del Signore sono infinite, quelle della Rai talvolta sono incomprensibili. Visto il flop della seconda stagione di E’ Arrivata la Felicità 2, la cui terza puntata la scorsa settimana si è fermata ad un misero 10.9% di share, l’azienda pubblica ha deciso di spostare la fiction dalla prima alla seconda rete e, udite udite, di piazzarla al sabato sera. E’ Arrivata la Felicità 2: fiction ...

E’ arrivata la felicità 2 - quinta puntata : cosa nasconde Angelica? : Nella quinta puntata della fiction E’ arrivata la Felicità 2, vedremo Angelica affrontare i primi effetti collaterali della chemioterapia e Orlando sospettare della sincerità della sua compagna… La seconda stagione di “E’arrivata la felicità”, la fiction che ruota intorno alle vicende di Orlando (Claudio Santamaria) e Angelica (Claudia Pandolfi), giunge alla sua quinta puntata in cui vedremo ...

Anticipazioni È arrivata la felicità 2 del 14 marzo - Angelica verso le nozze senza capelli : trama e promo : L'appuntamento di È arrivata la felicità 2 del 14 marzo vedrà i due protagonisti della fiction Rai impegnati nei preparativi delle agognate nozze. CAST E PERSONAGGI DI È arrivata LA felicità 2 La quarta puntata di È arrivata la felicità 2 si è conclusa con una proposta di matrimonio da parte di Angelica (Claudia Pandolfi) al suo Orlando (Claudio Santamaria): la decisione di sposarsi è arrivata in seguito ad un primo rifiuto da parte di lei, ...

E’ arrivata la Felicità 2 : anticipazioni quinta puntata di martedì 13 marzo 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 Il tango di E’ Arrivata la Felicità continua in quel di Rai 1. Ma non ci riferiamo a quello ballato in scena dai protagonisti Orlando (Claudio Santamaria) e Angelica (Claudia Pandolfi) bensì a quello che ha luogo in palinsesto: la fiction Publispei continua ad andare in onda alternativamente di martedì e di mercoledì senza trovare una collocazione definitiva. Lo spostamento delle repliche de Il Commissario ...

