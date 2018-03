Due concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia | date a Milano e Roma a luglio 2018 per l’On

Le nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 - Due concerti a Roma e Brescia : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate due nuove date dei Franz Ferdinand in Italia nel 2018 per la prossima estate: la rock band scozzese tornerà in Italia a luglio per due concerti del loro tour mondiale. I nuovi concerti dei Franz Ferdinand sono in programma il prossimo 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Festival e l' 11 luglio all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera a Brescia. In occasione del Festival Tener - ...

The Cage Theatre : venerdì e sabato - Due giorni di imperdibili concerti : ... in tour in tutta Italia con tre diversi spettacoli nei grandi club, nei teatri e con uno spettacolo nuovo pronto a debuttare a marzo a Bologna. I Blood Brothers con l'energia, la forza e la tenacia ...

Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018 - annunciate Due date estive dopo i sold out : info e biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018. A seguito del grande successo e della grande richiesta per il tour del rapper, si aggiungono a sorpresa due nuove date per il Gentleman Tour 2018. Grande fenomeno del rap italiano, Gue Pequeno ha rilasciato da qualche mese il nuovo album Gentleman, quarto progetto discografico già certificato doppio disco di platino. I Nuovi concerti di Gue Pequeno si terranno nel corso dell'estate 2018, in ...

Torna il Napoli Gospel Festival - Due concerti a Piedigrotta e alla Domus Ars. : ... ore 21.00 Domus Ars " Chiesa San Francesco delle Monache WAKE UP Gospel PROJECT Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Grandi novità per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 - Due addii importanti nella band del nuovo tour : I concerti di Vasco Rossi nel 2018 presenteranno Grandi novità sul fronte della band: dopo la conferma di Vince Pastano alle chitarre, al lavoro con il Blasco anche come produttore musicale dello show, arriva anche quella di due Grandi addii. Due volti storici della band, notissimi alla combriccola del Blasco, non saranno più sul palco del Komandante per il VascoNonStop Live 2018 in scena a giugno negli stadi italiani. Si tratta del ...

U2 : annunciati Due concerti in Italia del loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 : Gli U2 torneranno a trovarci in concerto in Italia anche nel 2018! La super band irlandese ha annunciato due live a Milano, in programma l’11 e il 12 ottobre al Mediolanum Forum. [arc id=”9e3c1230-d452-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gli show in calendario nel nostro Paese fanno parte dell‘”eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018″, una serie di concerti a sostegno del loro ultimo progetto discografico. ‘U2 coming ...

